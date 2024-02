Nein zu Gewalt, Ja zu Wehrhaftigkeit

In der Straßenbahnlinie 2, die das Universitätsklinikum mit der Augsburger Innenstadt verbindet, lässt sich der ältere Fahrgast gerne auf einen kleinen Plausch ein: „Bischofskonferenz? Hier bei uns in Ausgburg? Jetzt? Nie davon gehört.“ Gerne und ungefragt aber benennt der Mann seine Erwartungen an die katholische Kirche: „Die müssen endlich vorwärts kommen, vor allem die Frauen haben dort zu wenig zu sagen.“

Derweil die Tram in Richtung City rumpelt, diskutieren die über 60 Oberhirten hinter den hohen Mauern des Tagungshauses St. Ulrich am Rande der Innenstadt, bekommen dort weder von der Frühlingssonne über Augsburg noch von den Erwartungshaltungen der Gesellschaft aktuell viel mit. Nicht nur der von drei führenden Kardinälen der römischen Kurie am vergangenen Wochenende gestoppte Reformprozess des Synodalen Weges und damit auch die von dem Passanten eingeforderte Diskussion der Rolle der Frau stand auf der Agenda der viertägigen Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe, die am Donnerstag zu Ende gegangen ist. Auch muss sich die katholische Kirche angesichts neuer militärischer Konflikte in Fragen von Krieg und Frieden neu positionieren. „Wir sind in einer doppelten Sandwich-Position“, sagt einer der Bischöfe, „selten waren die Spannungsfelder so offensichtlich.“

Da ist zum einen vor allem der Angriffskrieg auf die Ukraine, der ins dritte Jahr geht, zu nennen. Er fordert ebenso wie der Gaza-Konflikt oder die Auseinandersetzung mit den Huthi-Rebellen im Roten Meer neue Antworten seitens der Kirche. Die Bischöfe stellten ihre Gedanken unter dem Titel „Frieden diesem Haus“ in Augsburg zur Diskussion vor.

Generalinspekteur spricht hinter verschlossenen Türen

Müsste man das 175-Seiten-Papier auf einen knappen Nenner bringen, lautete dieser in etwa so: Frieden lässt sich nicht ganz ohne Waffen schaffen, aber auch die legitime Selbstverteidigung hat Grenzen. Im Text findet sich dafür der Begriff „christlicher Realismus“. Dazu gehörte offenbar auch, General Carsten Breuer, den ranghöchsten deutschen Militär und Generalinspekteur der Bundeswehr, zur Frühjahrsvollversammlung einzuladen - zum Gespräch hinter verschlossenen Türen.

Der Text, lange vor Breuers Auftritt in Augsburg geschrieben, gliedert sich in vier Abschnitte: Nach der Klärung ethischer Grundlagen folgt eine Analyse global bedeutsamer Konflikte und Gewaltpotenziale. Dazu zählen die Bischöfe auch ungerechte Strukturen der Weltwirtschaft und die Schwäche internationaler Organisationen wie der UN; ebenso einen populistischen Politikstil, der Demokratien von innen aushöhlt, und, eng damit verbunden, ausgrenzendes Identitäts-Gerede. Dann werden politische Herausforderungen be-nannt und die Verantwortung der Religionen für die Überwindung der Gewalt beschrieben.

Der Pazifismus, der sich auf die Bergpredigt Jesu beruft, wird als einer von zwei wichtigen Traditionssträngen der christlichen Friedensethik gewürdigt. Dieser werde nicht nur zu Unrecht als Feigheit diffamiert, er sei auch älter als die Option für einen begrenzten, defensiv ausgerichteten Gewalteinsatz. Beide Positionen müssten immer wieder zusammengebracht werden.

Dazu sollte keine Seite der anderen „Verrat am Evangelium“ vorwerfen, mahnen die Bischöfe. Ein Hinweis, dass die aktuellen Debatten um Waffenlieferungen, Aufrüstung und militärische Auslandseinsätze in Kirchenkreisen bisweilen zu verhärteten Fronten führen.

Verständnis für die geplante Aufrüstung

In Augsburg ist der katholische Militärbischof Franz-Josef Overbeck ein gefragter Gesprächspartner. Er äußert Verständnis für die geplante Aufrüstung der Bundeswehr. Deutschland müsse in der Lage sein, seine Bevölkerung und seine Bündnispartner im militärischen Krisenfall zu schützen, so der Bischof von Essen. „Es geht darum, die notwendigen Voraussetzungen für den Fall moralisch erlaubter Selbstverteidigung zu schaffen.“

Für die praktische Politik heißt das: Die Bischöfe halten mit Blick auf neue Bedrohungen eine angemessene Ausstattung der Bundeswehr für geboten. Auf absehbare Zeit werde es notwendig sein, auf Abschreckung zu setzen. Auf lange Sicht aber fordern sie „die Bundesregierung auf, im Rahmen der Nato einen Prozess anzustoßen und gemeinsam mit den Bündnispartnern Lösungen zu finden, wie die vermutlich auf absehbare Zeit erforderliche Abschreckung ohne Nuklearwaffen gewährleistet werden kann“.

Und dann kommen sie auf ein ethisches Dilemma zu sprechen: „Auch wenn wir Rüstungsanstrengungen gegenwärtig als unverzichtbares Element einer verantwortlichen Politik ansehen, grenzt es in globaler Perspektive an Irrsinn, angesichts der gewaltigen Probleme, die sich vor der Menschheit auftürmen, Unmengen von finanziellen und intellektuellen Ressourcen zu verschleudern, um uns gegenseitig davor abzuschrecken, einander zu vernichten, anstatt alle Kräfte darauf zu konzentrieren, gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.“

Vor allem der Klimawandel erfordere mehr Kooperation als je zuvor, schreiben die Bischöfe. „Wir müssen den Schreckensvisionen einer sich selbst zerfleischenden Menschheit kraftvolle Bilder gelingenden Miteinanders von Menschen und Völkern entgegensetzen.“ Wie das geht, dazu konnten die Kirchen zumindest bis vor Kurzem auch auf Fortschritte im ökumenischen Dialog verweisen. Doch auch dieser hat durch die Kriegspredigten des Moskauer Patriarchen Kyrill I. einen herben Rückschlag erlitten.

Diskussionsangebot an die bundesdeutsche Gesellschaft

Die Bischöfe verstehen ihren Text als ein „Wort des Nachdenkens in bedrängter Zeit“. Als Diskussionsangebot an die bundesdeutsche Gesellschaft, aber nicht nur, wie ihr Konferenzvorsitzender Georg Bätzing sagt: „Das ist auch ein Wort an uns. Wenn wir etwa über Gewalt sprechen, auch über psychische und sexualisierte, dann haben wir da leider Erfahrung beizusteuern.“

Während die Fragen von Gewalt, Aufrüstung und dem Abschied einer auch in Kirchenkreien lange gepflegten Friedenssehnsucht ohne Waffen Probleme der säkularen Gegenwart adressieren, bleibt ein zweites Spannungsfeld in der kirchlichen Blase: Ist der Reformprozess des Synodalen Wegs zu Ende?

Eigentlich wollten die Bischöfe über den Fortgang der Reformbemühungen und über die Installation eines Synodalen Ausschusses abstimmen, doch am Wochenende war ein kritischer Brief aus dem Vatikan eingetroffen - und der Punkt flog von der Tagesordnung. Mehr Mitsprache für die Gläubigen, Überlegungen zur Weihe von Frauen und die Frage, ob die Ehelosigkeit von Priestern sinnvoll ist - diese Fragen waren jahrelang beim Synodalen Weg von Bischöfen und Gläubigen gemeinsam beraten worden.

Als kurz vor dem Ende der Frühjahrsvollversammlung - am Mittwochabend - die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, klarstellt, dass die Laien auf Mitbestimmung nicht verzichten wollen, ist eine weitere Front eröffnet.

Stetter-Karp wirft den Kurienkardinälen vor, in ihrem Brief Zerrbilder zu zeichnen und Bischöfe wie Schuljungen zu behandeln. Absolut irreführend sei es, den deutschen Katholiken vorzuwerfen, Dinge ohne Abstimmung mit Rom im Alleingang voranzutreiben. Sie kündigt an: „Wir werden selbstverständlich in unseren Gremien die nächsten Schritte beraten. Ich will aber eine inhaltliche Grenze für unsere Zusammenarbeit mit den Bischöfen schon heute markieren“, sagt die Präsidentin der Laien. Sie erwarte, dass die deutschen Bischöfe an ihren Reformversprechen festhielten und sich nicht einschüchtern ließen.

Wie es nun weitergeht, blieb zunächst offen.