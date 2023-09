Die Standing Ovations für ein ukrainisches früheres Mitglied der Waffen-SS aus der Ukraine haben in Kanada erste Konsequenzen. Anthony Rota, der Präsident des kanadischen Unterhauses, trat infolge des Nazi-Skandals zurück. Rota ist verantwortlich für die Einladung des 98-jährigen SS-Veteranen Jaroslaw Hunka beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vergangene Woche im kanadischen Parlament.

In Ottawa wurde er als Kämpfer für die Unabhängigkeit der Ukraine gegen Russland geehrt. Hierfür entschuldigte sich nun Premierminister Justin Trudeau. In Polen wird geprüft, ob Hunka ausgeliefert werden kann. Das teilte der polnische Bildungs- und Wissenschaftsminister Przemysław Czarnek mit.

Mögliche Auslieferung des 98-Jährigen

„Angesichts der skandalösen Ereignisse im kanadischen Parlament und der Ehrung eines Mitglieds der verbrecherischen Nazi-SS-Division Galizien in Anwesenheit von Präsident Selenskyj habe ich Schritte zur möglichen Auslieferung dieses Mannes an Polen unternommen“, schreibt Czarnek auf X (vormals Twitter).

Er veröffentlichte zudem ein Schreiben, in dem er den Leiter des polnischen Instituts des Nationalen Gedenkens (IPN), Karol Nawrocki, auffordert, „dringend in Dokumenten zu untersuchen, ob Jaroslaw Hunka wegen Verbrechen gegen die polnische Nation und Polen jüdischer Herkunft gesucht wird.“ Der Nachweis wäre ein Grund, in Kanada einen Auslieferungsantrag zu stellen.

Das ist Hunkas Vergangenheit

Hunka war Mitglied in der 14. Waffen-Grenadier-Division der SS, auch bekannt als Waffen-SS-Division Galizien. Nach Angaben des polnischen Instituts für Nationales Gedenken waren Soldaten dieser Division unter anderem an den Massakern an rund 850 Polen im Dorf Huta Pieniacka beteiligt. Zudem war die Division nach Angaben von Ivan Katchanovski, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Ottawa, an der Niederschlagung des Warschauer Aufstands 1944 und anderen Anti-Nazi-Aufständen, etwa in der Slowakei, beteiligt.

Bislang ist unklar, weshalb die Vergangenheit Hunkas weder Rota noch Trudeau bekannt war. Anders als viele andere Mitglieder des NS-Regimes versuchte Hunka nie, seine Rolle zu vertuschen, im Gegenteil. So schrieb der Mann auf der Internetseite der „Vereinigung der ehemaligen Soldaten der Ukrainer in Amerika“ einen langen Beitrag über seine Zeit in der SS.

Auf der Seite wird neben Huldigungen an die Wehrmacht unter anderem eine Facebook-Gruppe mit dem Namen „Division der SS-Truppen Galichyna“ geteilt. Direkt darüber befindet sich ein aktueller Link zum Verteidigungsministerium der Ukraine.

Hunka als stetiger Blogger

In seinem Beitrag mit dem Namen „Meine Generation“ schreibt Hunka: „September 1939 ‐ ich bin vierzehn Jahre alt. Die polnische Armee und die Zivilbevölkerung flüchten ununterbrochen entlang der Straße in Richtung Bereschan (...). Jeden Tag schauten wir ungeduldig in Richtung der Pomorianer in der Hoffnung, dass diese mystischen deutschen Ritter auftauchen würden, die den verhassten Feiglingen Kugeln geben.“

Dann beschreibt Hunka, wie er unter Stalins Terror litt. „In der Schule mussten wir Loblieder auf unsere Henker singen, und die monatlichen Wandzeitungen, die jede Klasse veröffentlichen musste, lobten Vater Stalin und die Kommunistische Partei im Himmel. Im Juli 1941 besetzte die deutsche Wehrmacht Bereschany. Wir begrüßten die deutschen Soldaten mit Freude.“

Kein Kommentar von Selenskyj

Über seinen Eintritt in die Waffen-SS schreibt er: „Innerhalb von zwei Wochen meldeten sich 80.000 Freiwillige, darunter viele Schüler des Berezhan-Gymnasiums, der Abteilung beizutreten. Keiner von uns fragte, wie hoch unsere Belohnung sein würde, wie hoch unsere Versorgung sein würde oder wie unser Morgen aussehen würde. Wir fühlten uns unserer Heimat verpflichtet ‐ und gingen!“

Dass sich die Mitglieder nach Kriegsende in aller Welt verstreuten, bezeichnet Hunka als göttlichen Willen. „Ich denke, dass es Gottes Wille war, dass wir wie der Stamm Israel um die Welt reisen (und) der Welt von der Ukraine erzählen.“

In einer Reaktion auf die Vorfälle teilte das Centre for Israel and Jewish Affairs mit. „Die jüdische Gemeinschaft Kanadas steht fest an der Seite der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression. Aber wir können nicht schweigen, wenn Verbrechen, die von Ukrainern während des Holocausts begangen wurden, beschönigt werden.“ Selenskyj äußerte sich zunächst nicht.