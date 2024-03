Europa feiert den Transport von 200 Tonnen Nahrung per Schiff von Zypern nach Gaza als Startschuss für einen Seekorridor, der eine Hungersnot im Gaza-Streifen verhindern soll - doch der Umfang der direkten westlichen Hilfe ist im Vergleich zum Engagement islamischer Staaten im Nahen Osten verschwindend gering.

Muslimische Anrainer des Konfliktgebietes haben nach israelischen Angaben seit Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel im Oktober etwa 150.000 Tonnen Hilfsgüter nach Gaza geschickt - das waren rund 80 Prozent aller direkten staatlichen Hilfen. Ebenso wie die westlichen Staaten verfolgen muslimische Länder mit ihrer Hilfe nicht nur humanitäre, sondern auch politische Ziele.

Menschen im Gaza-Streifen brauchen dringend Hilfe

Fünf Monate nach Kriegsausbruch droht in Gaza nach UN-Angaben eine Hungersnot. Die rund zwei Millionen Menschen in dem von Israel abgeriegelten Küstenstreifen brauchen täglich rund 600 Tonnen Nahrung; darüber hinaus werden weitere Hilfsgüter wie Medikamente oder Treibstoff für Stromgeneratoren gebraucht.

Seit Oktober haben mehr als 310.000 Tonnen an Nahrung, Medikamenten und Notunterkünften aus dem Ausland den Gaza-Streifen erreicht, wie die zuständige israelische Regierungsstelle Cogat jetzt mitteilte. UN-Organisationen und regierungsunabhängige Hilfswerke transportierten rund die Hälfte davon.

Das sind die größten Unterstützer für Gaza

Die andere Hälfte setzte sich aus direkten Hilfslieferungen einzelner Staaten zusammen - 80 Prozent davon kam laut Cogat aus islamischen Nachbarn des Krisengebietes: Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind mit einem Anteil von 26 Prozent der größte Spender staatlicher Direkthilfe, gefolgt von Saudi-Arabien mit 19 Prozent, der Türkei mit 17 Prozent und Katar mit acht Prozent. Sieben der zehn größten Geberländer auf der Liste von Cogat sind islamische Staaten in der Region. Sie betreiben zudem Feldlazarette und Entsalzungsanlagen in Gaza.

Der ägyptische Grenzübergang Rafah ist der wichtigste Knotenpunkt für die Gaza-Hilfe. Von ihrem Land aus seien seit Oktober fast 200.000 Tonnen Hilfsgüter nach Gaza geschickt worden, sagte die ägyptische Sozialministerin Nivine el-Kabbag im Februar. Auch ein Hilfskorridor aus Jordanien dient Landtransporten nach Gaza. Schiffstransporte wie beim EU-Seekorridor und Abwürfe von Hilfsgütern aus Flugzeugen, an denen sich ab nächster Woche auch die Bundeswehr beteiligen will, machen nur einen kleinen Teil der Hilfe aus.

Die Führungsrolle der VAE bei den staatlichen Hilfslieferungen entspricht dem Selbstverständnis der Emirate als Regionalmacht. Der reiche Golf-Staat schloss vor vier Jahren Frieden mit Israel und befürwortet eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den arabischen Ländern und dem jüdischen Staat. Die Hilfe für Gaza stärkt zudem die Partnerschaft zwischen den VAE und Europa: Die Emirate beteiligen sich als einziges arabisches Land am EU-Seekorridor für Gaza.

Darum hilft die Türkei so stark in Gaza

Für die Regierung der Türkei geht es um andere politische Ziele. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich als Fürsprecher der Hamas im Krieg gegen Israel positioniert und streicht in seinen Reden das Leid der Zivilisten in Gaza heraus, um seinen Vorwurf des „Völkermordes“ an Israel zu belegen. Flugzeuge der türkischen Luftwaffe bringen Hilfsgüter nach Ägypten, um sie von dort aus nach Gaza fahren zu lassen.

Politisch heikel sind Hilfsangebote aus dem Iran. Israel will keine Güter aus der Islamischen Republik nach Gaza durchlassen, doch Teheran hat seit Beginn des Krieges nach Regierungsangaben trotzdem mehr als 10.000 Tonnen an Hilfsgütern zum Weitertransport für Gaza nach Ägypten geschickt. Das Regime in Teheran versuche, die Gaza-Hilfe für seine Auseinandersetzung mit dem Westen zu instrumentalisieren, sagte Arash Azizi, Iran-Experte an der Clemons-Universität in den USA. Staatsmedien stellten die westliche Hilfe als Versuch dar, dem Verdacht der „Komplizenschaft beim Völkermord“ Israels in Gaza zu entgehen.