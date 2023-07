Egal ob Handtaschenraub oder Wohnungseinbruch: Wer in Marseille Opfer eines Verbrechens wird, hat derzeit einen schweren Stand. Die Polizeikommissariate des ersten, zweite und dritten Arrondissements sind nämlich kaum noch besetzt. Rund tausend Beamten ließen sich im Departement Bouches–du–Rhône rund um Marseille krank schreiben. Sie protestieren dagegen, dass ein Kollege in Untersuchungshaft genommen wurde, dem zusammen mit drei weiteren „bewusste Gewaltanwendung und Einsatz einer Waffe“ vorgeworfen wird.

Die Männer sollen Anfang Juli den 21–Jährigen Hedi aus nächster Nähe mit einem Hartgummigeschoss am Kopf getroffen und dann in einer Seitenstraße verprügelt haben. Das Opfer, das danach mehrere Tage im Koma lag, erlitt ein schweres Schädeltrauma und wird nach zwei Operationen weiter im Krankenhaus behandelt. ´

So lief der Angriff ab

Der mit einer Überwachungskamera aufgezeichnete Angriff passierte im Kontext der landesweiten Krawalle, die nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf den 17–jährigen Nahel in Nanterre bei Paris begannen. Hedi war nach eigenen Angaben nicht an den mehrere Tage dauernden Unruhen beteiligt, die in Marseille besonders heftig ausfielen. Er hatte sich in der Stadt mit einem Freund treffen wollen, als die Beamten ihn angriffen. „Sie haben mich an meiner Kleidung gepackt und in eine kleine Straße gezogen. Dort haben sie mich auf den Rücken gelegt und einer hat seine Knie auf meine Beine gepresst, um sie zu blockieren“, berichtete das Opfer der Zeitung „La Provence“.

Gegen vier Polizisten läuft deshalb seit vergangener Woche ein Ermittlungsverfahren. Als die Beamten das Gebäude der Polizeiaufsicht IGPN verließen, applaudierten ihnen Dutzende Kollegen. Die im Fernsehen vielfach wiederholte Szene schockierte, weil sie eine Unterstützung der Polizeigewalt signalisiert.

Solidarität mit den Polizisten

Drei der Polizisten wurden nach ihrer Befragung unter strengen Auflagen wieder freigelassen. Der einzige, der in Untersuchungshaft blieb, erhielt am Wochenende eine ungewöhnlich deutliche Solidaritätsbekundung des Polizeichefs Frédéric Veaux. „Vor einem möglichen Prozess hat ein Polizist seinen Platz nicht im Gefängnis, selbst wenn er schwere Fehler im Rahmen seiner Arbeit begangen haben mag“, sagte Veaux der Zeitung „Le Parisien“.

Der einflussreiche Polizeipräfekt von Paris, Laurent Nuñez, unterstützte die Forderung nach einer Sonderjustiz für Polizisten, die unter Anwälten und Richtern Empörung auslöste. „Die Unabhängigkeit der Justiz ist eine grundlegende Garantie in einem Rechtsstaat“, schrieb der Präsident des Tribunals von Marseille, Olivier Leurent, in einer Pressemitteilung.

Die Reaktion der Regierung auf diese Grenzüberschreitung fiel dagegen nur lauwarm aus. In einem Fernsehinterview versicherte Präsident Emmanuel Macron am Montag, dass er die Emotion der Polizisten verstehe. Allerdings dürfe niemand über dem Gesetz stehen, forderte der Staatschef. Ähnlich äußerten sich Justizminister Éric Dupond–Moretti und Regierungschefin Élisabeth Borne. Innenminister Gérald Darmanin schwieg bisher zu den Äußerungen von Veaux.

Spenden für Polizisten

Die Regierung habe der Polizei gegenüber eine schwache Position, weil sie während der Proteste der vergangenen Jahre immer wieder auf die Sicherheitskräfte zurück greifen musste, sagte der Historiker Emmanuel Blanchard der Zeitung „Libération“. „Sie musste Zugeständnisse machen. Das hat zu einer Form der Verselbstständigung (der Polizei) geführt, die Proteste hervorrufen kann wie wir sie gerade erleben.“

Nach dem gewaltsamen Tod Nahels waren im ganzen Land jede Nacht rund 45.000 Polizisten im Einsatz. Rund 900 Beamte wurden verletzt, als Jugendliche sie mit Wurfgeschossen oder Feuerwerkskörpern attackierten. Der Polizist, der Nahel erschossen hatte, ist seither in Untersuchungshaft und erhält dort die Unterstützung rechtsextremer Kreise. Der Rechtsextremist Jean Messiha sammelte online für ihn Spenden in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Für die Polizisten, gegen die in Marseille ermittelt wird, läuft eine ähnliche Spendensammlung. Dass Macron den Tod Nahels als „unerklärlich“ und „unentschuldbar“ bezeichnete, sorgte in der Polizei für Empörung.