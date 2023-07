Weil CDU–Chef Merz im ZDF ein gemeinsames Vorgehen auf kommunaler Ebene mit der AfD nicht ausgeschlossen hat, ist die Aufregung groß. Fakt ist aber: Auf kommunaler Ebene, also in Kreistagen, in Gemeinderäten oder in Stadtparlamenten gab und gibt es immer wieder eine Zusammenarbeit anderer Parteien mit der AfD — jedenfalls in Einzelfragen. Nicht nur von der CDU, sondern auch von Vertretern der SPD, den Grünen, der FDP und sogar der Linken.

Auf der Seite der Heinrich–Böll–Stiftung, heißt es zu dieser Thematik: „Nach vielfachen Aussagen der CDU auf Bundes– wie auf Länderebene ist eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD ausgeschlossen.“

Allerdings werde das „zumindest in einigen Kommunen offenbar anders gesehen“, das würden „viele sorgfältig recherchierte Medienberichte“ zeigen. Aus zwei CDU–Fraktionen habe es die Auskunft gegeben, dass gemeinsam mit der AfD Mehrheiten organisiert worden seien. „Sechs weitere CDU–Fraktionen hielten es für wahrscheinlich, in Zukunft gemeinsam mit der AfD Mehrheiten zu beschaffen“, so die Stiftung. Insgesamt ergab die Recherche mindestens 18 Orte, in denen Zusammenarbeit oder Absprachen zwischen CDU und AfD stattfinden. Von „anderen demokratischen Parteien“ seien zwar „sehr viel weniger Beispiele für lokale Kooperationen mit der AfD bekannt“, dennoch seien „einige Vorkommnisse“ berichtet worden.

Bautzen

Ende 2012 stimmte die CDU–Fraktion im Kreistag von Bautzen (Sachsen) nahezu geschlossen für einen Antrag der AfD. Der Antrag sah vor, ausreisepflichtigen Asylbewerbern freiwillige Integrationsleistungen des Kreises zu kürzen. Der örtliche Kreistagsfraktionschef Matthias Grahl sagte der Sächsischen Zeitung dazu, man werde sich nicht an „Kindergartenspielchen“ beteiligen und einen Antrag ablehnen, nur weil er von der AfD komme.

Görlitz

In Görlitz stimmten im April 2021 die AfD, Motor Görlitz, Grüne und CDU–Parteichef Gerd Weise im Stadtrat gemeinsam für den Bau einer neuen Schule. Grünen–Politikerin Jana Krauß, Chefin der örtlichen Grünen–Fraktion und Mitglied im Landesparteirat sagte damals, die Situation sei „etwas ungünstig“. Doch sie halte den Antrag für wichtig. Später sagte sie der Zeit: „Ich konnte nur verlieren: Entweder ich verliere das Gesicht vor meinen Wählern, die diese Schule wollen, oder ich gelte als moralisch nicht integer, weil ich der AfD zustimme.“

Waren an der Müritz

Im Januar 2020 stimmte im Gemeinderat von Waren an der Müritz in Mecklenburg–Vorpommern ein Vertreter der Grünen ebenfalls einem Antrag der AfD zu, es ging um ein Gutachten zu Forstwirtschaft und Naturschutz. Der damalige grüne Fraktionschef Falk Jagszent sagte danach, man hätte den Antrag ablehnen sollen, obwohl er inhaltlich korrekt gewesen sei. Dass trotzdem zugestimmt wurde, sei „ein kleiner Fehler, mehr nicht“, gewesen.

Forst

Im Mai 2020 arbeiteten Fraktionen von AfD und Linke im brandenburgischen Forst im Zusammenhang mit dem Neubau eines Jugendzentrums zusammen. Sie traten hierfür auch gemeinsam vor der Presse auf.

Hildburghausen

Im thüringischen Hildburghausen stimmten zum Jahreswechsel zwei SPD–Stadtratsmitglieder gemeinsam mit den Stadträten der AfD für die Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen den amtierenden Bürgermeister Tilo Kummer (Linke). Für die Abwahl hatten auch alle anderen Stadträte — außer denen der Linken — gestimmt. Bürgermeister Kummer wurde in der Folge am 26. Februar 2023 abgewählt.

Der Fall Kemmerich

Eines der bekanntesten Beispiel war schließlich die Wahl des FDP–Politiker Thomas Kemmerich, der mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt wurde. Drei Tage später trat er zurück.