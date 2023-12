Mysteriöser Überraschungsbesuch mit Kampfjets

Der Westen kann Russland mit seinen Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges nicht isolieren: Das war die Botschaft eines Überraschungsbesuches von Wladimir Putin in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Saudi-Arabien. Bei der eintägigen Blitzvisite wurde Putin in Abu Dhabi und Riad mit Prunk, Pomp und offenen Armen empfangen. Was Putin bewog, ohne die sonst bei Staatsbesuchen übliche Vorankündigung an den Golf zu jetten, statt die Gespräche am Telefon zu führen, blieb mysteriös.

Weil der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl wegen des Ukraine-Krieges gegen ihn erlassen hat, reist Putin nur noch selten ins Ausland. Seit Beginn des Ukraine-Krieges vor fast zwei Jahren hat er nur russisch besetzte Teile der Ukraine, China und den Iran besucht. Sein letzter Besuch am Golf liegt mehr als vier Jahre zurück. Weder die VAE noch Saudi-Arabien erkennen Entscheidungen des Gerichtshofes an; trotzdem ließ Putin am Mittwoch seine Präsidentenmaschine sicherheitshalber von vier russischen Kampfflugzeugen begleiten.

Warum Putin so plötzlich zu der Tour an den Golf aufbrach, behielt der Kreml für sich. Länger geplant war die Reise jedenfalls nicht, vielmehr deutete Putin an, dass er eigentlich einen Besuch von arabischen Spitzenpolitikern in Russland erwartet hatte, aus dem aber nichts geworden sei. Im Gespräch mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Riad sagte der russische Staatschef vor den Kameras, er habe den Thronfolger in Moskau treffen wollen. „Ich weiß, dass diese Pläne den Umständen geopfert werden mussten“, sagte Putin, ohne zu erwähnen, welche „Umstände“ er meinte. „Aber unser nächstes Treffen sollte in Moskau stattfinden.“ Als Mohammed bin Salman das zusagte, erwiderte Putin: „Dann sind wir uns ja einig.“

Russland strebt Vermittlerrolle an

Für Russland war der Besuch eine Gelegenheit, sich wieder als Nahost-Macht ins Spiel zu bringen. Putin hatte mit der militärischen Hilfe für den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad im Jahr 2015 seinen Anspruch auf Mitsprache in der Region demonstriert. Auch im Libyen-Konflikt mischte Russland mit. Der Ukraine-Krieg hat Moskau jedoch gezwungen, sein Engagement in der Region herunterzufahren. Die Zerschlagung der Söldner-Firma Wagner, die in Syrien und Libyen aktiv war, hat diesen Trend noch verstärkt. Bei den Bemühungen um ein Ende des Gaza-Krieges spielte Russland bisher keine Rolle.

Putin wurde in den VAE mit Salutschüssen, Kavallerie und Ehrengarden begrüßt; VAE-Kampfjets malten mit weiß, blau und rot gefärbten Kondensstreifen die russische Flagge an den Himmel. In Riad holte Kronprinz Mohammed den Gast vom Wagen ab und schüttelte ihm lächelnd die Hand. Die Gesten der Wertschätzung für Putin unterschieden sich deutlich von den oft frostigen Begegnungen zwischen dem saudischen Thronfolger und US-Präsident Joe Biden.

Die VAE und Saudi-Arabien sind enge Partner der USA, suchen in ihrer Außenpolitik aber mehr Unabhängigkeit vom Westen. Damit wollten sich die Golf-Staaten in einer unberechenbaren Welt absichern, schrieb der Ko-Vorsitzende der europäischen Denkfabrik ECFR und frühere schwedische Außenminister Carl Bildt auf Twitter. Putins Golf-Reise dürfte bei manchen Politikern im Westen jedoch als „pure Provokation“ verstanden werden, fügte Bildt hinzu.

Iranischer Staatschef fliegt nach Moskau

Zusammen mit dem Iran, Ägypten und Äthiopien treten die VAE und Saudi-Arabien im Januar dem Staatenbund Brics bei, bei dem auch Russland und China Mitglieder sind. Nach seinem Rückflug vom Golf in der Nacht empfing Putin am Donnerstag den iranischen Staatschef Ebrahim Raisi in Moskau.

Auch in der Energiepolitik arbeiten VAE, Saudi-Arabien und der Iran eng mit Russland zusammen. Die vier Staaten gehören zu Opec-Plus, einer Gruppe weltweiter Ölproduzenten. Der Verband hatte vorige Woche eine Drosselung der Fördermenge beschlossen, um den Ölpreis hochzuhalten, doch nicht alle Mitglieder halten sich daran.

Der Ölpreis war zuletzt stark gefallen, unter anderem wegen der schleppenden Wirtschaftsentwicklung in China, dem weltgrößten Ölimporteur. Für Russland, das mit dem Export von Öl und Gas den Ukraine-Angriffskrieg finanziert und zusammen mit Saudi-Arabien ein Fünftel des weltweit geförderten Öls produziert, sind hohe Ölpreise besonders wichtig.

Nach dem Treffen in Riad riefen Saudi-Arabien und Russland alle Länder der Opec-Plus-Gruppe auf, wie vereinbart die Ölförderung zu senken. Sollte der russische Präsident gehofft haben, dem Ölpreis mit seiner Überraschungsreise zu einem neuen Höhenflug zu verhelfen, hat er sich allerdings getäuscht. Der Preis der Ölsorte Brent bewegte sich am Donnerstag zwar nach oben, lag mit etwa 75 Dollar pro Barrel (159 Liter) aber immer noch rund 15 Dollar unter dem Stand von Anfang Oktober