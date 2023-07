Musiker hofft auf Entschädigung nach Corona–Absagen

Ein Berufsmusiker bekommt wegen der Auftrittsverbote in der Corona–Zeit womöglich finanzielle Entschädigung. Im Rahmen einer Klage gegen das Land Baden–Württemberg machte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag deutlich, dass die Auftrittsverbote während des Lockdowns durchaus einen Eingriff ins Eigentumsrecht darstellen könnten. Dem Kläger Martin Kilger seien Auftritte zwar nicht persönlich untersagt worden, ein allgemeines Veranstaltungsverbot komme aber auf das Gleiche heraus. Daher wird geprüft, ob die Corona–Verbote verhältnismäßig oder rechtswidrig waren.

Kilger und seiner Band waren zwischen März und Juli 2020 mehrere Auftritte geplatzt und nach eigenen Worten Einnahmen in fünfstelliger Höhe entgangen. Er will 8300 Euro Entschädigung vom Land haben. Aus Sicht des BGH–Anwaltes von Kilger, Peter Wessels, muss bei der Entschädigung nach Branchen gewichtet werden. „Künstler leben vom Kontakt zum Publikum, vom Auftragsflow — und nicht selten von der Hand in den Mund“, sagte Wessels. Das sei anders zu beurteilen als die coronabedingten Einbußen eines Handwerkerbetriebes oder eines Hotels, die eher höhere Rücklagen hätten.

Entscheidung im August

Ein Erfolg in Karlsruhe könnte erhebliche Auswirkungen haben. Die Bundesländer müssten für 2020 rückwirkend neue Corona–Hilfsprogramme aufsetzen, um Künstlerinnen und Künstler zu entschädigen, wird vom Kläger gefordert. Der BGH will am 3. August entscheiden. Kilger will notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Die Verhandlung vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht um die Corona–Schutzverordnung vom Herbst 2021 ist am Donnerstag derweil vertagt worden. Die Klägerin, die Sängerin Julia Neigel, hat das Land Sachsen wegen der 2G–Regeln verklagt, diese seien „willkürlich“ und „ohne parlamentarischen Beschluss“ erfolgt. Zunächst müsse aber geprüft werden, ob die Good Governance Gewerkschaft als Vertreterin der Klägerin zugelassen sei.