In dieser Woche nimmt der Bundestag eine seiner wichtigsten Aufgaben wahr: Er diskutiert über hunderte Milliarden Euro, die die Bundesregierung im kommenden Jahr ausgeben will. Ohne diese Debatte und die spätere Entscheidung wäre die Regierung lahmgelegt. Die „Schwäbische Zeitung“ beantwortet zentrale Fragen zum Etat 2024.

Wofür gibt der Bund das meiste Geld aus?

Der Haushalt von Bundesarbeits– und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) ist traditionell der umfangreichste. Nächstes Jahr soll er fast 172 Milliarden Euro umfassen, etwa 40 Prozent des gesamten Budgets. Die Ausgaben dort könnten im Vergleich zu 2023 um etwa fünf Milliarden Euro zunehmen. Darin steckt als größter Posten der Zuschuss an die Rentenversicherung. Hier wachsen die Aufwendungen beispielsweise, weil auch die Löhne der Beschäftigten klettern. Eine weitere Steigerung kommt durch das erhöhte Bürgergeld zustande, das Hartz IV abgelöst hat.

Was würde das Zwei–Prozent–Ziel der Nato bedeuten?

Der zweitgrößte Einzeletat ist der von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Hier stehen fast 52 Milliarden Euro, die im Vergleich zu diesem Jahr um rund zwei Milliarden Euro zunehmen. Die Regierung hält das für nötig, weil die russische Regierung die Ukraine angegriffen hat, die von Deutschland unterstützt wird. Hinzu kommen Ausgaben aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr in bisher ungeklärter Höhe.

Ob diese Mittel zusammen jedoch reichen, das Versprechen der Regierung an die Nato einzuhalten, von nun an jedes Jahr zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für das Militär zu verwenden, steht in den Sternen. Denn das wären momentan etwa 79 Milliarden Euro. Zumindest mittelfristig wird das eine Herkulesaufgabe.

Wie viel kostet die Verschuldung?

An dritter Stelle des Haushaltsplans, den Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dem Bundestag zugeleitet hat, stehen die Kosten der Verschuldung. Diese werden 2024 rund 39 Milliarden Euro betragen, was knapp neun Prozent der Gesamtausgaben ausmacht. Zwar sollen sie im Vergleich zu diesem Jahr leicht zurückgehen. Dennoch liegen sie meilenweit über dem Niveau der Vorjahre. Der Grund: Wegen der Inflation hat die Europäische Zentralbank ihre Zinsen angehoben. So muss auch die Finanzagentur des Bundes höhere Zinsen bieten, damit die Investoren die Staatsanleihen des Bundes kaufen.

Wobei SPD-Ökonomin Philippa Sigl–Glöckner kritisiert, der Finanzminister würde die Kosten der Verschuldung künstlich aufblasen — eigentlich lägen sie um etwa zehn Milliarden Euro niedriger. Der Grund sei, erklärt die Expertin, dass Lindner sämtliche Kosten von Staatsanleihen im Jahr ihrer Ausgabe verbuche und nicht verteilt über die lange Laufzeit der Papiere. Die Konsequenz dieser Argumentation: Im Bundeshaushalt 2024 stünden dann einige Milliarden Euro mehr zur Verfügung als von Lindner errechnet. Das Finanzministerium weist diese These freilich zurück: Es sei rechtlich nicht möglich, die Verschuldungskosten einfach über mehrere Jahrzehnte zu verteilen.

Wo wird am meisten gespart?

Deutlich schrumpft der Etat von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) — um ungefähr ein Drittel oder acht Milliarden Euro auf etwa 16 Milliarden Euro. Aber das ist ein gute Nachricht: Denn im Vergleich zu den vergangenen Jahren gehen die Ausgaben für die Corona–Pandemie stark zurück, etwa für Impfstoffe, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagt. Auch dem Wirtschafts– und Klimaministerium stehen gut vier Milliarden Euro weniger zur Verfügung, rund 25 Prozent des diesjährigen Etats. Aus der Sicht des Ministeriums ist das jedoch nur ein Schrumpfen auf Normalniveau vor dem russischen Angriff. So seien beispielsweise die Milliarden–Ausgaben für die Gasbeschaffung im Ausland 2024 nicht mehr nötig.

Wird der Bundeshaushalt wieder normal?

Tatsächlich explodierten die Etats zwischen 2020 und 2022 auf jeweils 500 Milliarden Euro oder mehr — wegen Corona und des russischen Angriffs. Dagegen nimmt sich der Ansatz von 446 Milliarden für das kommende Jahr bescheidener aus. Aber er liegt immer noch deutlich höher als der Haushalt des letzten Vor–Corona–Jahres 2019, in dem nur 356 Milliarden Euro zur Verfügung standen. Der Bund hat seine Ausgaben also strukturell deutlich erhöht. Parallel wuchsen auch die Steuereinnahmen, was unter anderem mit der erheblich höheren Zahl der Beschäftigten zu tun hat.

Gibt es nur einen Etat?

Der sogenannte Kernhaushalt enthält 446 Milliarden Euro. Daneben existieren mehrere gigantische Extratöpfe. So umfasst beispielsweise das Sondervermögen der Bundeswehr 100 Milliarden Euro für die kommenden Jahre. Im Klima– und Transformationsfonds stehen über 200 Milliarden Euro zur Verfügung. Und im Wirtschaftsstabilisierungsfonds sind es fast 50 Milliarden Euro alleine für 2024, letztere etwa zur Deckelung der hohen Gas– und Strompreise. Diese Nebenhaushalte werden zum guten Teil mit Krediten finanziert, die sich die Regierung während der vergangenen Jahre genehmigt hat.