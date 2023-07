Wer in den Urlaub geht, räumt vorher den Schreibtisch auf. Auch Emmanuel Macron wollte vor einer Reise in die südliche Pazifikregion und der darauf folgenden Sommerpause noch reinen Tisch machen. Der Präsident bildete am Donnerstag seine Regierung um und entließ die Minister, die in den vergangenen Monaten wenig Profil gezeigt hatten. Im Bildungsministerium ersetzt Haushaltsminister Gabriel Attal laut übereinstimmenden Medienberichten den erst seit einem Jahr amtierenden Pap Ndiaye.

Im Gesundheitsministerium kommt Aurélien Rousseau, der frühere Bürochef von Regierungschefin Élisabeth Borne, für den Notfallmediziner François Braun. Die Staatssekretärin für Sozialwirtschaft, Marlène Schiappa, die im Frühjahr mit Playboy–Fotos Schlagzeilen gemacht hatte, verlässt ebenfalls die Regierung. Ihr wird illegale Begünstigung bei der Vergabe von Geldern eines Fonds vorgeworfen, der nach der Ermordung des Lehrers Samuel Paty gegründet worden war.

Erfahrene Politiker eingesetzt

Mit Braun und Ndiaye werden zwei Vertreter der Zivilgesellschaft durch erfahrene Mitglieder des Politikbetriebs ersetzt.

Der frühere Sozialist Attal, dem Ambitionen auf das Amt des Pariser Bürgermeisters nachgesagt werden, begann seine Karriere schon mit 23 Jahren als Mitarbeiter im Gesundheitsministerium. 2016 schloss er sich als einer der ersten dem Präsidentschaftskandidaten Macron an. Schon lange hatte der ehrgeizige 34–Jährige ein Auge auf das Bildungsministerium geworfen, in dem der zurückhaltende Historiker Ndiaye nie seinen Platz gefunden hatte. Auch der frühere Kommunist Aurélien Rousseau hat als Bornes rechte Hand ein politisches Profil. Der einstige Leiter der Gesundheitsbehörde der Pariser Großregion Île de France hatte sich durch seine pointierten Äußerungen während der Corona–Pandemie einen Namen gemacht.

Keine Aussage zu Krawallen

Bereits seit Montagabend war klar, dass Regierungschefin Borne ihren Posten behalten wird. Macron hatte ihr den Verbleib im Amt allerdings nur halbherzig zugestanden und die Personalie per SMS verkünden lassen. Die 62–Jährige ist seit der Rentenreform angeschlagen, wo sie es nicht geschafft hatte, die konservativen Republikaner auf ihre Seite zu bringen. Da das Regierungslager in der Nationalversammlung nur noch eine relative Mehrheit hat, musste die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre letztlich ohne Abstimmung durchgebracht werden. Massive Proteste, die teilweise in Randale ausarteten, waren die Folge.

Um dieses Kapitel zu beenden, hatte sich Macron im April in einer Fernsehansprache eine 100–Tage–Frist zur „Befriedung“ des Landes gesetzt. Der Staatschef kündigte neue Initiativen in den Bereichen Arbeit, Sicherheit, Schule und Gesundheitswesen an. Seine Beruhigungsstrategie ging allerdings nicht auf. Nach dem tödlichen Schüssen eines Polizisten auf den 17–jährigen Nahel Ende Juni reagierten Jugendliche im ganzen Land mit Gewalt. Tausende Autos wurden angezündet, hunderte Gebäude verwüstet, darunter Rathäuser, Schulen, Kinderkrippen und Bibliotheken. Gut tausend Randalierer wurden laut Justizminister Eric Dupond–Moretti in Schnellverfahren zu Haftstrafen verurteilt.

Schwerer Herbst steht bevor

Macron hatte den Tod Nahels als „unerklärlich“ und „unentschuldbar“ bezeichnet. Die darauf folgenden Krawalle will er nun genau untersuchen, bevor er daraus Schlüsse zieht. Aus diesem Grund sagte der Staatschef auch den eigentlich am Nationalfeiertag, dem 14. Juli, geplanten Fernsehauftritt ab. Stattdessen könnte Macron sich in den nächsten Tagen in einer Gruppe von Regionalzeitungen oder bei einem Termin äußern.

Der 45–Jährige stimmte sein Lager bereits auf schwierige Zeiten im Herbst ein. Dann stehen Abstimmungen über den Haushalt und das umstrittene Einwanderungsgesetz an. Die Republikaner könnten dabei ein Misstrauensvotum einbringen, das mit den gesammelten Stimmen der Opposition durchaus eine Chance hätte. In diesem Fall müsste Macron das Parlament auflösen. Die Folge wären Neuwahlen, von denen vor allem die Rechtspopulistin Marine Le Pen profitieren dürfte.