Die Kriege in der Ukraine und in Gaza beherrschen die Schlagzeilen. Krieg herrscht aber, von der Weltöffentlichkeit wenig beachtet, auch im Osten der Demokratischen Republik Kongo. In der an Bodenschätzen reichen Region sind verschiedene Rebellengruppen und Milizen aktiv, der Staat hat über weite Landstriche keine Kontrolle. Besonders aktiv ist die Rebellengruppe M23, die vom Nachbarland Ruanda unterstützt wird.

Seit Anfang Februar sind die Kämpfe in neuer Intensität aufgeflammt. Im Kampf gegen die kongolesische Armee sind die M23-Rebellen auf dem Vormarsch auf die Millionenstadt Goma. Dort befindet sich das Landesbüro der deutschen Welthungerhilfe, das von Ursula Langkamp und Manfred Bischofberger geleitet wird. Das oberschwäbische Ehepaar - Langkamp hat Wurzeln in Weingarten, Bischofberger in Herbertingen - ist derzeit auf Heimaturlaub in Baden-Württemberg. Im Interview berichten sie von der zugespitzten humanitären Lage vor Ort.

Das Büro der Welthungerhilfe befindet sich in Goma, einer Stadt von zwei Millionen Einwohnern im Ostkongo. Wie ist die Lage dort?

Bischofberger: Goma ist die verwundbarste Stadt in diesem Konflikt. Sie ist inzwischen in alle Richtungen abgeschnitten von den Gebieten, die unter Kontrolle der Regierung sind. Offen ist nur die Grenze nach Ruanda, der Weg über den Kivusee und der Luftweg. Die M23 sperrt alle Straßen. Die Stadt ist belagert, die Rebellen sind 20 Kilometer entfernt.

Langkamp: Die Rebellen wollen nicht in die Stadt einmarschieren. Täten sie dies, müssten sie womöglich andere Gebiete aufgeben, in denen große Bergbaustätten liegen, in denen vor allem Coltan abgebaut wird. Ihr Plan ist deswegen, Goma einfach auszuhungern und auch, durch sozialen Unfrieden Druck auf die Regierung aufzubauen.

Bekommen die Menschen das schon zu spüren?

Langkamp: Lebensmittel sind unglaublich teuer geworden. Die Preise für Getreide, Milchprodukte und Gemüse haben sich mindestens verdoppelt. Das schafft Unruhe und Frustration. Dazu kommt das Risiko, dass Ruanda die Grenze zumacht. Dann ist die Stadt eingekesselt.

Wie ist die sanitäre Lage?

Langkamp: Dramatisch. Wir haben Camps für intern Vertriebene besucht, da gibt es wenige Toiletten und Wasserstellen. Weil die sanitäre Versorgung so schlecht ist, gibt es nun zum zweiten Mal nach 2012/2013 eine Choleraepidemie.

Goma ist ohnehin eine Millionenstadt. Wie viele Binnenvertriebene sind nun noch hinzugekommen?

Bischofberger: Allein in den letzten drei oder vier Monaten sind Schätzungen zufolge zwischen 200.000 und 300.000 Menschen zusätzlich nach Goma gekommen. Die Stadt ist oft der letzte Zufluchtsort für Menschen, die schon drei, vier Mal vertrieben worden sind.

Langkamp: Man sagt, allein durch den aktuellen Konflikt zwischen der Regierung und der M23 sind 2,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Insgesamt sind es fast sieben Millionen Binnenflüchtlinge im ganzen Land. In den Camps leben immer noch nur rund 20 Prozent der Geflüchteten. 80 Prozent werden von Gastfamilien aufgenommen. Das finde ich beeindruckend in diesem Land.

Gibt es gezielte Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung?

Bischofberger: Es gibt eine generelle Schutzlosigkeit. Die Geflüchteten treffen in den Siedlungen, in denen sie sich niederlassen, auf Milizen. Diese Milizen sind teilweise auch einfach nur Diebesbanden ohne politische Ziele.

Langkamp: Es kommt zu unheimlich vielen Vergewaltigungen. Das ist wirklich schockierend. Ich würde nicht sagen, dass es eine Strategie ist, aber es kommt sehr häufig vor. Betroffen sind gerade Frauen, die auf der Flucht sind und ohne Schutz.

Was kann eine Organisation wie die Welthungerhilfe in so einer Situation leisten?

Bischofberger: Wir versorgen die ankommenden Familien mit Nahrung oder Hygieneartikeln, und gleichzeitig unterstützen wir die Gemeinden, in denen sie ankommen, und die Gastfamilien.

Langkamp: Wir unterstützen die bäuerliche Landwirtschaft von Geflüchteten und deren Gastfamilien. In Projekten arbeiten wir vor Ort mit Bauernorganisationen zusammen. Und mit diesen Organisationen verteilen wir Saatgut, geben technische Beratung und Unterstützung bei der Vermarktung. Wir bauen gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft Brunnen und besprechen mit den Menschen vor Ort, wie sie Wassersysteme nachhaltig nutzen können - etwa wer sich um Reparaturen kümmert. Das begleiten wir auch mit Aufklärung zum Thema Hygiene.

Anders als der Kongo gilt das Nachbarland Ruanda als stabil. Großbritannien will nach dem „Ruanda-Modell“ Asylbewerber dorthin bringen lassen, auch in der EU hegen manche Sympathie für diesen Plan. Ist Ruanda ein Partner für Europa?

Langkamp: Natürlich muss Ruanda für Europa ein Gesprächspartner sein bei der Befriedung der Region. Aber ein Stabilitätspartner ist Ruanda in Bezug auf den Kongo-Konflikt derzeit nicht. Im Gegenteil. Die ruandische Regierung verschärft den Konflikt, weil sie an der Seite der M23-Miliz steht.

Bischofberger: Wenn Europa Ruanda als primären Partner in der Region sieht, ist klar, wohin der Kongo driftet. Das Land hat vor Kurzem ein Abkommen mit Russland geschlossen, da geht es auch um Militärhilfe.

Langkamp: Die Wagner-Truppen aus Russland sind ja jetzt schon in Westafrika. Wenn so eine Truppe auch noch in den Kongo reinkäme, dann wäre das wirklich Grund zur Sorge, weil es schon so viele Akteure in diesem Konflikt gibt.

Im Kongo-Konflikt geht es ganz zentral auch um Bodenschätze. Können Verbraucher hierzulande einen positiven Einfluss ausüben?

Langkamp: In Computern ist Coltan drin. In E-Autos ist Kobalt drin. Allein 70 Prozent des Kobalts, das in der Welt verbraucht wird, kommt aus dem Kongo. Solange Mineralien aus Konfliktgebieten in Europa eingesetzt werden, oder von dort importiert werden, wo schlimme Arbeitsbedingungen herrschen, wo Kinder arbeiten müssen, solange wird es schwierig sein, einen Konflikt wie den im Kongo zu befrieden.

Lieferkettengesetze auf Bundes- und EU-Ebene finden Sie also unterstützenswert?

Langkamp: Absolut! Solange es da nicht klare Gesetze gibt, sind diese Mineralien alle auf dem Weltmarkt. Und die Nachfrage ist riesig.

Die Vereinten Nationen sind mit der UN-Truppe Monusco im Ostkongo präsent. Der UN-Sicherheitsrat hat nun aber den Abzug beschlossen, der bereits begonnen hat. Die kongolesische Regierung will die Blauhelme schon lange aus dem Land haben mit dem Argument, diese hätten nicht für die Sicherheit der Menschen sorgen können. Zu recht?

Langkamp: Die Frage ist: Was passiert, wenn die UN-Soldaten abziehen? In dem Konflikt mit der M23 hat das kongolesische Heer Truppen abgezogen aus der Provinz nördlich von Goma, um dort zu kämpfen. Dieses Vakuum hat dazu geführt, dass andere bewaffnete Gruppen stärker geworden sind. Auch eine Gruppe, die dem „Islamischen Staat“ nahesteht, agiert jetzt in größeren Gebieten. Wenn die Monusco geht, ist unklar, wer ihren Platz einnimmt und es stellt sich die Frage: Ist die kongolesische Armee dazu in der Lage? Da gibt es Zweifel.

Bischofberger: Die Monusco sorgt für internationale Öffentlichkeit. Sie schaut auf die humanitäre Lage, auch wenn Massaker verübt werden. Wenn die Monusco weg ist, wer schaut dann noch hin?

Wir hier in Deutschland blicken auf Gaza und auf die Ukraine, aber fast nie in den Kongo. Wie blicken die Menschen im Kongo auf die Konflikte, die uns so beschäftigen?

Bischofberger: Sie haben Sorge. Es treibt sie um, dass das Bisschen an Weltöffentlichkeit, das es für den Kongo vielleicht gibt, auch noch verloren geht.

Langkamp: Im Moment gibt es in Kinshasa ganz oft Demonstrationen vor den Botschaften der USA, der EU, Frankreichs und Großbritanniens. Die Demonstranten kritisieren: Ihr schaut alle weg! Sie wollen, dass die Welt hinschaut in den Osten des Kongo und wahrnimmt, dass dort gerade Krieg herrscht.

Ihr Arbeitsplatz ist Goma. Kommen Sie da nach Ihrem Heimaturlaub überhaupt wieder hin?

Bischofberger: Klar. Ethiopian Airlines fliegt Goma an. Es gab in jüngster Zeit sogar zwei Bombenangriffe auf geparkte Flugzeuge ...

Langkamp: ... und keiner wusste wieso. Aber da machen wir uns keine Sorgen. Und wenn der Flughafen nicht sicher wäre, würden wir nach Kigali in Ruanda fliegen und über die Landgrenze nach Goma gehen.