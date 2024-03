Militärkonvois rollen auf Autobahnen und Bundesstraßen

Radpanzer, Truppentransporter und Artillerie: Im Falle eines russischen Angriffs müssen Soldaten und Material schnell an die Front verlegt werden können. Mit der Übungs- und Manöverserie „Quadriga 2024“ will die Bundeswehr zeigen, dass sie entschlossen und befähigt ist, entscheidend zur Verteidigung der Nato-Ostflanke beizutragen.

Spätestens seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor zwei Jahren, so sagen es Bundeswehr-Offiziere immer wieder, sei klar: Ein großangelegter Angriff auf die Nato-Länder in Europa ist nicht nur ein militärstrategisches Gedankenspiel, sondern scheint zumindest nicht ausgeschlossen. Die Alliierten sind zwar jedem potenziellen Gegner in puncto Truppenzahl, Waffen und Technik überlegen – allerdings muss das Zusammenspiel der Truppen geübt werden. Nur so bleibt eine effektive Verteidigung gewährleistet.

Stresstest unter großer Last

12.000 Soldatinnen und Soldaten und 3000 Fahrzeugen sind an einer Serie von vier Übungen, die wiederum als Quadriga 2024 bezeichnet wird. „Mit dem Übungscluster Quadriga versuchen wir jetzt, viele einzelne Übungen geografisch, zeitlich und in einem Szenario zusammenzufassen, um das ganze System auch einmal unter eine größere Last zu bringen. Also, um einen Stresstest zu machen“, sagte der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, im Vorfeld.

„Die erhöhten Übungstätigkeiten sind notwendig, um die Einsatzbereitschaft und Fähigkeit der deutschen Streitkräfte zur Verteidigung weiter zu verbessern“, teilen das Heer und das Territoriale Führungskommando mit.

Größtes Nato-Manöver seit 35 Jahren

Nur für sich genommen, ist Quadriga 2024 die größte Übung deutscher Landstreitkräfte seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Zusammen mit den Übungen in den Partnerländern ist Steadfast Defender 2024 sogar das größte NATO-Manöver seit dem Ende des Kalten Krieges vor rund 35 Jahren.

Rücksicht nehmen auf Militärfahrzeuge in Kolonne

Für Autofahrer heißt dies: In den kommenden Monaten sind immer wieder große Bundeswehr-Konvois, die langsam fahren und aus mehreren hundert Fahrzeugen bestehen können, unterwegs.

Bis Ostern sind vor allem zwischen der Oberpfalz in Bayern sowie den Kasernen in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern Verbände auf der Straße. Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Gemeinsamer Abfahrtsort der Konvois ist der Truppenübungsplatz Hohenfels in Bayern. Dort haben in den vergangenen Wochen mehrere tausend Militärangehörige der Bundeswehr und anderer Nationen die militärische Zusammenarbeit innerhalb von Nato-Verbänden trainiert und intensiviert. Zielorte der Konvois sind die jeweiligen Heimatstandorte der Verbände.

Der letzte Konvoi wird am 25. März abfahren. Alle Fahrzeuge teilen sich wiederum in mehrere, zeitversetzt fahrende Marschkolonnen auf. Die Fahrtstrecken von einigen hundert Kilometern führen dabei ganz überwiegend über Bundesautobahnen und Bundesstraßen.

Der ADAC gibt Autofahrern konkrete Tipps.

Sind Konvois einheitlich gekennzeichnet?

Damit Autofahrer wissen, dass es sich um einen Konvoi handelt, tragen alle Fahrzeuge - bis auf das letzte - auf der Fahrerseite eine blaue Flagge. Das letzte Gefährt hingegen trägt eine grüne Flagge, es kann zusätzlich mit gelbem Blinklicht oder einer Warntafel ausgestattet sein. Diese Regelung gilt in der Nato einheitlich.

Was bedeutet das Kolonnenvorrecht?

Gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern gilt bei rechts vor links, Verkehrsampeln und Verkehrsregelungen durch Verkehrszeichen ein sogenanntes Kolonnenvorrecht.

Das heißt: Fährt das Führungsfahrzeug voraus, dürfen alle dem Konvoi zugehörigen Fahrzeuge nachfahren. Das ist selbst dann für die militärischen Kolonnenfahrzeuge erlaubt, wenn ein anderer Verkehrsteilnehmer auftaucht, der normalerweise vorfahrtsberechtigt wäre, also dessen Ampel zum Beispiel Grün anzeigt.

Darf ich mit meinem Pkw eine Militärkolonne überholen?

Eine Kolonne darf überholt werden. Allerdings sollte dies „in einem Rutsch“ passieren, ohne sie durch Einscheren zu trennen. Das geht fast nur auf Autobahnen oder mehrspurigen Schnellstraßen.

Was gilt bei Ein- und Ausfahrten von Autobahnen

Das Unterbrechen eines Konvois ist nur in Ausnahmen erlaubt. Streng genommen müssten Autofahrer warten. Man darf sich nicht in eine Kolonne quetschen. Dennoch lassen Konvoifahrzeuge andere Verkehrsteilnehmer immer wieder einfahren. Danach sollte man aber versuchen, den Konvoi so schnell wie möglich wieder zu verlassen.

Welchen Abstand muss ich einhalten?

Autofahrer müssen so viel Abstand wie möglich zu den Kolonnen halten und sollten aus Sicherheitsgründen nicht zwischen den Militärfahrzeugen fahren.

Muss ich im Stau für Rettungsfahrzeuge mit einer Rettungsgasse Platz machen?

Generell muss man für einen Militärkonvoi nicht Platz machen, in jedem Fall bei einem Stau aber eine Rettungsgasse für Polizei und Hilfsfahrzeuge bilden.