Mike Johnson: Vom Hinterbänkler zu Amerikas Nummer 3

Die Einheit bei seiner Wahl zum 56. Speaker des Repräsentantenhauses trügt. Nachdem die gesamte Führungsspitze der Republikaner im Kongress es versucht hatte und einer nach dem anderen gescheitert war, stimmten alle 220 anwesenden Abgeordneten der Fraktion für den schmächtigen Juristen aus dem Bundesstaat Louisiana. Als der mit „Mike, Mike, Mike“-Rufen gefeierte Johnson den Hammer des Speakers in die Hand nahm, machte sich Erleichterung breit.

„Geschafft“, dachten viele, die für den aus dem Nichts in das dritthöchste Staatsamt aufgestiegenen Abgeordneten gestimmt hatten. Die auf dem rechten Flügel der Partei aus Überzeugung, die anderen in der Hoffnung, den Kongress mit der Wahl eines wenig bekannten Politikers erst mal wieder handlungsfähig zu machen. Das Risiko scheint aus Sicht der Moderaten akzeptabel. Schließlich hängt das Damoklesschwert der „Motion to Vacate“, das nach nur neun Monaten den historischen Sturz Kevin McCarthys als Speaker gebracht hatte, auch über Johnson.

Gegen Ukraine-Hilfen

Ein einziger Abgeordneter kann nach den Regeln der Fraktion eine Abstimmung über die Absetzung des Speakers erzwingen. Wenn er vier Verbündete findet, die ihn unterstützen, wäre es auch um den evangelikalen Christen geschehen. Johnson steht vor der monumentalen Aufgabe, die „fünf Familien“ genannten Abgeordnetengruppen in der Fraktion zusammenzubringen.

Er selbst gehört dem sozial-konservativen „Republican Study Comitee“ an, das nicht ganz so weit rechts steht wie der „House Freedom Caucus“, den sein Mentor Jim Jordan mitbegründet hatte. Johnson teilt viele Positionen der Rechtsaußen, deren harter Kern McCarthy zu Fall gebracht hatte. Er stimmte gegen weitere Hilfe für die Ukraine, gehört zu den Sponsoren einer nationalen Version des „Don’t Say Gay“-aus Florida und zweifelt am menschlichen Anteil am Klimawandel.

Er drängte Trump „zu kämpfen“

Intern profiliert hat sich der Mann mit dem braven Scheitel und der sanften Stimme als knallharter Gefolgsmann Donald Trumps. Nach der Niederlage des Ex-Präsidenten bei den Wahlen im November 2020 drängte er Trump öffentlich dazu, angesichts der angeblichen Unregelmäßigkeiten „stark zu bleiben und zu kämpfen“. Im Kongress gehörte der ausgebildete Staatsrechtler zu den Architekten der Anfechtung des Wahlsiegs Joe Bidens am 6. Januar.

„Er ist ein knallharter Ideologe“, sagt Adam Schiff über seinen bisherigen Kollegen im Justizausschuss. Es gebe andere, die sehr viel offener seien, überparteilich zusammenzuarbeiten. Während Schiff in den Impeachment-Verfahren gegen Trump zu den Anklägern gehörte, arbeitete Johnson im Team der Verteidiger. Seine Nibelungentreue zum Ex-Präsidenten brachte ihm den Spitznamen „MAGA-Mike“ ein.

Gaetz fühlt sich bestätigt

Johnsons Fraktionskollege und Trump-Intimus Matt Gaetz, der im Alleingang den Sturz McCarthys betrieben hatte, fühlt sich durch den Ausgang des Machtkampfs bestätigt. „MAGA- Mike Johnson steht für den Aufstieg dieser Bewegung und zeigt, wo die Macht in der Republikanischen Partei wirklich liegt“, feiert Gaetz die Personalien.

In seiner kurzen Ansprache vor dem Kongress formulierte Johnson einen Satz, der gewöhnlich als Plattitüde abgebucht worden wäre. „Die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind groß, aber die Zeit zum Handeln ist jetzt. Und ich werde sie nicht im Stich lassen.“ Die erste Probe wartet auf den neuen Speaker mit dem 106-Milliarden-Dollar-Hilfe-Paket für Israel, die Ukraine, humanitäre Aufgaben und die Grenzsicherung, das das Weiße Haus beantragt hat. Zuletzt hatte Johnson sich gegen weitere Ukraine-Hilfen ausgesprochen.

Streit um Finanzen schwelt

Zum Schwur könnte es kommen, wenn der neue Speaker einen klaren Kurs für die weitere Finanzierung der Regierung setzen muss. Die läuft am 17. November aus. Einige Mitglieder der rechten „Familien“ in der Fraktion verweigerten McCarthy in der Vergangenheit die Gefolgschaft. Weil dieser aus staatsmännischer Verantwortung einen Kompromiss mit den Demokraten suchte, war sein Schicksal besiegelt.

Es wird spannend, ob es Johnson glückt, alle unter einen Hut zu bringen.