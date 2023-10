Bundesregierung

Migrationspaket der Ampel stößt auf unterschiedliches Echo

Berlin / Lesedauer: 5 min

Bei der Steuerung der Asylzuwanderung gibt es nicht die eine Patentlösung, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa )

Die Bundesregierung will „Ordnung in die Migration bringen“. So heißt es in einem Papier, das zwischen den Ampel-Parteien abgestimmt wurde. Welche Wirkung die Maßnahmen entfalten, wird sich zeigen.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 06:03 Von: Deutsche Presse-Agentur