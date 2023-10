Tunesien will den Flüchtlingsdeal mit der EU nachverhandeln, um mehr Geld und bessere Bedingungen herauszuschlagen. Präsident Kais Saied hatte am Montag eine erste Zahlung von mehr als hundert Millionen Euro aus Brüssel als „Almosen“ zurückgewiesen und über „die kleine Summe“ geklagt. Auch andere Autokraten im Nahen Osten sind zuversichtlich, dass die EU in ihrer Angst vor einer neuen Flüchtlingswelle bereit ist, viel Geld zu zahlen. Der Türkei stellte Bundesaußenministerin Nancy Faeser (SPD) mehr EU-Geld zur Versorgung von Flüchtlingen in Aussicht.

Die EU hatte Tunesien im Juli ein Paket von mehr als einer Milliarde Euro zugesagt: Brüssel versprach dem Land, das vor dem Staatsbankrott steht, mehr als 900 Millionen Euro für die Stabilisierung des Haushalts und weitere 105 Millionen für die Überwachung der Seegrenzen zum Stopp von Flüchtlingsbooten auf dem Weg nach Italien. Seit Jahresbeginn sind mehr als 90.000 Menschen von Tunesien aus über das Meer nach Italien gefahren. Im September gab die EU eine erste Teilzahlung für Tunesien von knapp 130 Millionen Euro frei, teils für den Staatshaushalt, teils zur Modernisierung von Küstenwache und Marine.

Ablehnung von EU-Geld

Doch Saied, der seit 2021 die Staatsinstitutionen entmachtet und die Macht in Tunesien an sich gezogen hat, will das Geld nicht. Er sagte nach einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur TAP, Tunesien weise alles zurück, „was nach wohltätigen Spenden oder Almosen aussieht“, und bestehe auf „Respekt“.

Die Zahlung der EU sei nicht nur mickrig, sondern widerspreche auch dem Geist der Vereinbarung aus dem Juli und einer Konferenz in Rom, bei der Italien finanzielle Hilfe für die tunesische Regierung gefordert hatte. Die 900 Millionen Euro an Wirtschaftshilfe der EU sind an das Zustandekommen eines Hilfspakets des Internationalen Währungsfonds (IWF) für Tunesien gebunden. Saied lehnt die Reformforderungen des IWF ab.

Said will mehr Vorteile für Tunesien

Der Präsident wolle die Einigung mit der EU vom Juli nicht unbedingt aufkündigen, sondern mehr Vorteile für Tunesien durchsetzen, meint die Nordafrika-Expertin Nebahat Tanriverdi. Der Präsident sehe sich in einer starken Position, weil er von Saudi-Arabien finanzielle Zusagen erhalten habe, sagte Tanriverdi der „Schwäbischen Zeitung“: Riad will Tunis mit 500 Millionen Dollar helfen.

Saied will bei Nachverhandlungen mit der EU nach Einschätzung von Tanriverdi eine schnellere Auszahlung der europäischen Gelder und eine höhere Gesamtsumme herausschlagen. Außerdem wolle die tunesische Führung die EU darauf verpflichten, die Finanzhilfen nicht als Hebel einzusetzen, um Saieds autokratischen Kurs zu ändern.

Noch gibt es keinen Termin für neue Gespräche zwischen Tunesien und der EU. Saied hatte in den vergangenen Wochen zwei Delegationen aus Europa kurz vor Besuchsterminen in seinem Land ausgeladen. Zudem verstärkt er den Druck auf Andersdenkende. In diesem Jahr sind bereits rund 20 prominente Regierungskritiker in Tunesien verhaftet worden; einige von ihnen befinden sich im Hungerstreik. Saied ist offenbar sicher, dass er trotzdem mit der EU ins Geschäft kommen kann.

Faeser verspricht Türkei mehr Geld

Im Libanon denkt der Chef der Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah, ähnlich. Die Regierung in Beirut solle alle Syrer im Land nach Europa ziehen lassen, forderte Nasrallah jetzt. „Unweigerlich werden die europäischen Länder dann nach Beirut gekrochen kommen und fragen: ‚Was wollt ihr haben, um die Fluchtwelle zu stoppen?‘“

„Die Türkei hat es auch so gemacht“, sagte Nasrallah in Anspielung auf das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei aus dem Jahr 2016, wie der Hisbollah-Fernsehsender Al-Manar berichtete. Bundesinnenministerin Faeser sagte der türkischen Zeitung „Hürriyet“ nach einer Meldung des Blattes vom Donnerstag, die EU sei bereit, die Finanzhilfe für die Türkei noch einmal aufzustocken; bisher hat die EU sechs Milliarden Euro für die Türkei zugesagt.

Ob Nasrallah seinen Vorschlag an die libanesische Regierung ernst meinte, ist nicht bekannt ‐ doch seine Botschaft war klar: Wenn es um Flüchtlinge geht, kann man mit Europa alles machen. Im Libanon, einem Land mit nur 5,5 Millionen Einwohnern, das seit Jahren in einer Wirtschaftskrise steckt, leben rund 1,5 Millionen Syrer. Vier von fünf Libanesen leben in Armut, doch weil es beim Nachbarn Syrien noch schlimmer ist, kommen immer mehr Syrer über die mehr als 300 Kilometer lange Grenze ins Land; die libanesische Armee hat nach eigenen Angaben seit Ende August fast 2000 Flüchtlinge am Grenzübertritt gehindert.