Das kann dem Freien-Wähler-Chef Hubert Aiwanger nicht gefallen: Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz schickt sich an, ihm den Rang des Meister-Populisten streitig zu machen.

In einer Sendung über die Migrationskrise zahnärztliche Leistungen für Migranten als Pull-Faktor zu bezeichnen ‐ das hätte Aiwanger nicht besser hingekriegt. Dem Niederbayern wäre vielleicht etwas weniger Aufmerksamkeit zuteil geworden, weil a. nicht anderes von ihm erwartet wird und er b. als Wahlkämpfer in Bayern unterwegs ist.

Debatte um Kanzlerkandidatur

Bei Merz sieht die Lage anders aus, er will schließlich noch mehr werden. Doch der Vorsitzende der Christdemokraten vergiftet nicht nur die politische Debatte, wenn er so plump-populistisch daherredet, er schadet sich selbst und seiner Partei. Denn mit diesen Äußerungen vergrault er die Wähler in der Mitte, die bei Wahlen noch immer entscheidend sind. Und diejenigen am rechten Rand wählen, wie die Umfragen nahelegen, lieber das Original als die „Alternative mit Substanz“ ‐ so Merz über seine CDU.

Auch wenn die Union versucht, das Problem unter den Teppich zu kehren: die Frage, ob der 67-Jährige tatsächlich der beste Kanzlerkandidat ist, wird dringlicher. Sollte die Partei der Debatte aus falscher Loyalität zum Chef ausweichen, könnte das Wahljahr 2025 ähnlich verlaufen wie bei der Bundestagswahl 2021.