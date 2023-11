Es klang wie ein vernichtendes Urteil, das Karl Lauterbach für einen relevanten Bereich des deutschen Gesundheitssystems fällte. „Obwohl wir bei der Bekämpfung der Herz-Kreislauf- Erkrankungen extrem hohe Kosten verursachen, haben wir parallel auch eine hohe Sterblichkeitsrate“, legte der Bundesgesundheitsminister am Montag nach einem Fachgespräch mit Vertretern von Apotheken, Krankenkassen und Ärzten den Finger in die Wunde. Trotz des vielen Geldes, das in die Gesundheit fließe, liege Deutschland bei der Lebenserwartung weit hinter Ländern wie Spanien, Italien, Belgien oder Skandinavien.

In Zahlen ausgedrückt: „Deutschland gibt so viel wie kein anderes Land in der EU für Gesundheit aus ‐ knapp 5000 Euro pro Einwohner und Jahr, das ist 52,9 Prozent mehr als der EU-Durchschnitt“, heißt es in einem Papier aus dem Bundesgesundheitsministerium. Dennoch zähle Deutschland mit einer Lebenserwartung von 80,8 Jahren in Westeuropa zu den Schlusslichtern. Todesursache Nummer 1 seien mit 33 Prozent Herz-Kreislauf-Krankheiten. Mit 57 Milliarden Euro verursachten sie auch die höchsten Kosten.

Bessere Früherkennung gefordert

In Deutschland wisse man seit mindestens 20 Jahren, dass wir bei der Früherkennung und Vorsorge von Herz-Kreislauf-Erkrankungen große Defizite hätten, aber in der Praxis ändere sich nichts. „Gemeinsam mit Bundeskanzler Olaf Scholz habe ich eine Allergie gegen Gesprächsrunden, in denen wir schön miteinander reden, anschließend auseinandergehen und dann nichts tun“, betonte Lauterbach ‐ und will deshalb jetzt Nägel mit Köpfen machen: „In wenigen Wochen“ wolle er ein Gesetz vorlegen und mit einer konzertierten Aktion mit Apotheken, Ärzten und Krankenkassen das Problem am Kern packen.

Konkret: „In Deutschland klemmt es bei der Früherkennung von Risikofaktoren für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Hoher Blutdruck und erhöhte Cholesterinwerte tun halt zunächst nicht weh ‐ können aber tödlich enden“, sagte der Bundesgesundheitsminister bei einer Pressekonferenz im Anschluss an das Fachgespräch in Berlin.

Wichtige Rolle für Apotheken

Doch wie kann nach diesen Risikofaktoren gefahndet werden? Lauterbach will beispielsweise die U9-Untersuchung bei Kindern deutlich detaillierter ausgestalten. Es soll dort ganz gezielt nach familiären Dispositionen geschaut werden, die darauf schließen könnten, dass das jeweilige Kind im späteren Leben ein höheres Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfälle entwickeln könnte. Der Bundesgesundheitsminister schätzt, dass jährlich rund 15.000 Kinder mit diesem erhöhten Risiko herausgefiltert und anschließend schon entsprechend weiter- behandelt und beobachtet werden könnten.

Mit fortgeschrittenem Alter der Bevölkerung soll den Apotheken dann eine wichtige Rolle zukommen. Sie sollen mit einem niedrigschwelligen Screening-Angebot Bürger im 25., 35. und 50. Lebensjahr auf Blutdruck und Diabetes untersuchen ‐ und die Betroffenen in Absprache mit dem jeweiligen Arzt gegebenenfalls in eine „lebenslange Therapie“ überführen. Denn diese „Therapietreue“ fehle in Deutschland, bemängelte Lauterbach.