Maut-Affäre – Juristin fordert Ermittlungen gegen Andreas Scheuer

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin soll Ermittlungen gegen Ex–Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) aufnehmen. Das fordert die Juristin und Anwältin Jessica Hamed. Hintergrund: Scheuer wollte eine Pkw–Maut einführen, verstieß damit laut dem Europäischen Gerichtshof (EuGh) jedoch gegen EU–Recht.

Zum Zeitpunkt der richterlichen Entscheidung waren aber bereits Verträge mit den Betreibern CTS Eventim und Kapsch TrafficCom abgeschlossen. Die Unternehmen hatten für die Maut das Gemeinschaftsunternehmen autoticket gegründet.

Der Steuerzahler muss nun für einen Schadensersatz in Höhe von insgesamt 243 Millionen Euro aufkommen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte der Zahlung der Entschädigung kürzlich zugestimmt.

Frau Hamed, Sie sind Juristin und Strafverteidigerin und haben sich eingehend mit dem Debakel um die gescheiterte Maut–Einführung befasst. Sie sind der Meinung, dass die Vorgänge justiziabel sein könnten?

Jessica Hamed: Ja, auf jeden Fall. Spätestens jetzt, wo klar ist, dass bei der Maut ein Schaden in Höhe von 243 Millionen Euro entstanden ist. Es ist an der Zeit, dass die Generalstaatsanwaltschaft Berlin Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Untreue aufnimmt.

Gegen Andreas Scheuer?

Ja, natürlich gegen Andreas Scheuer. Er ist dafür verantwortlich.

Es gibt aber doch bereits ein Verfahren?

Ja, aber dabei geht es um etwas anderes, konkret um eine mögliche Falschaussage. Es war lange unklar, ob der Europäische Gerichtshof die Maut in der geplanten Form überhaupt zulassen würde. Die Vertragspartner, die mit der Umsetzung beauftragt waren, hatten zuvor nach eigener Aussage angeboten, mit der Unterzeichnung der Verträge bis zum Urteil zu warten. Herr Scheuer sagt, das stimmt nicht, so ein Angebot habe es nicht gegeben. Vielleicht gab es hier ein irgendwie geartetes Missverständnis. Oder aber einer von beiden lügt ganz einfach. Das Verfahren hierzu läuft noch. Mir geht es aber um etwas anderes.

Und das wäre?

Es stellt sich die Frage, ob Herr Scheuer sich mit seinem Verhalten, sprich dem Abschluss des Betreibervertrages, wegen Untreue strafbar gemacht hat. Konkret: Paragraph 266 im Strafgesetzbuch.

Was spricht denn Ihrer Meinung nach als Juristin dafür, dass er das gemacht haben könnte?

Zunächst muss man prüfen, ob der Tatbestand erfüllt ist. Dafür braucht es eine sogenannte Pflichtverletzung. Zudem müsste ein fremdes Vermögensinteresse verletzt worden sein. Letzteres liegt hier meines Erachtens klar vor, denn die Vermögensinteressen sind hier die der Steuerzahler, und die wurden klar verletzt.

Eine unvertretbare Entscheidung bedeutet, dass sie unter keinen Umständen nachvollzogen werden kann. Jessica Hamed

Und darüber hinaus braucht es eben eine Pflichtverletzung. Das bedeutet, dass man irgendwas gemacht hat, was man nicht machen darf. Dieser Tatbestand ist etwa dann erfüllt, wenn eine sogenannte unvertretbare wirtschaftliche Entscheidung getroffen wurde. Der Spielraum dafür, was ein Minister entscheiden darf, ist zwar sehr, sehr groß. Aber wenn er eine solche unvertretbare Entscheidung getroffen hat, ist es eine objektive Pflichtverletzung.

Eine unvertretbare wirtschaftliche Entscheidung bedeutet konkret was?

Eine unvertretbare Entscheidung bedeutet, dass sie unter keinen Umständen nachvollzogen werden kann. Und so eine Entscheidung gab es hier, wenn Sie mich fragen.

Welche Entscheidung von Andreas Scheuer meinen Sie?

Ganz konkret ist das die Entscheidung von Herrn Scheuer, den Maut–Vertrag zu dem Zeitpunkt in der damaligen Form zu unterschreiben. Durfte er das Maut–Projekt in Form eines verbindlichen Vertragsschlusses vorantreiben? Oder hätte er nicht vielmehr die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes abwarten müssen, ob die geplante Maut überhaupt als rechtmäßig angesehen wird? Hierüber kann man zwar tatsächlich noch streiten.

Man könnte etwa argumentieren, dass er im Sinne des Steuerzahlers zwischen zwei Risiken entscheiden musste. Ziehe ich das Verfahren in die Länge und verschiebe somit den Zeitpunkt, ab dem ich mit der Maut Einnahmen erwirtschafte, nach hinten? In diesem Zusammenhang kursieren Zahlen, dass ein verzögerter Start einen Schaden von 600 Millionen Euro verursacht hätte. Aber das muss überprüft werden und ich sehe hier bereits einen Anfangsverdacht im Hinblick auf das „Ob“ des Vertragsschlusses.

Auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags sieht übrigens darin ein Problem, dass der Vertrag vor Urteilsverkündung in dieser Form unterzeichnet wurde, obwohl die höchstrichterliche Klärung, ob die Maut überhaupt rechtens ist, in greifbarer Nähe war.

Was bedeutet Anfangsverdacht?

Der Anfangsverdacht bedeutet nichts anderes, als dass aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte die Möglichkeit im Raum steht, dass ein bestimmtes Verhalten strafrechtlich relevant ist. Das ist sehr niedrigschwellig. Da reden wir noch nicht davon, dass es eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine Verurteilung gibt. Die braucht es hier nicht. Allerdings sehe ich zusätzlich zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung noch einen anderen Punkt, der womöglich noch viel relevanter ist im Hinblick auf mögliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Welcher Punkt ist das?

Andreas Scheuer hat einen Vertrag abgeschlossen, ohne die mögliche Schadenhöhe im Falle eines Scheiterns zu kennen. Ohne zu wissen, was ein Scheitern in Zahlen bedeuten würde. Derartige Informationsdefizite stellen auch eine Pflichtverletzung dar, jedenfalls wenn sie vermeidbar waren. Ich kann doch nicht einen Vertrag ins Blaue hinein abschließen, wenn ich nicht alle Risiken kenne, denn dann kann ich sie auch denknotwendigerweise nicht gegeneinander abwägen.

Woran machen Sie fest, dass Herr Scheuer die mögliche Schadenshöhe nicht kannte? Und wenn das so ist, entlastet ihn das nicht eher?

Nein, auf keinen Fall. Denn offensichtlich wollte er die Schadenshöhe überhaupt nicht wissen. Das steht alles im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses. Konkret wird hier die Zeugin Dr. Gisela Kramer zitiert, ein Mitglied des wirtschaftlich–technischen Beraterteams der geplanten Pkw–Maut. Dazu muss man wissen, dass die Höhe eines möglichen Schadensersatzes vom sogenannten Bruttounternehmenswert abhängt. Dr. Kramer wurde im Ausschuss gefragt, ob ihr Unternehmen bei Vertragsabschluss am 30. Dezember 2018 in der Lage war, den Bruttounternehmenswert zu einem bestimmten Zeitpunkt zu berechnen. Die Zeugin Dr. Kramer hat geantwortet: Ja, wir wären dazu in der Lage gewesen. Sie sagte aber auch aus, dass sie diesen Auftrag nicht bekommen habe.

Sie unterstellen Herrn Scheuer also, dass er den Vertrag unterschrieben hat, ohne das Worst Case Szenario zu kennen?

Das unterstelle ich nicht, das ergibt sich aus dem Abschlussbericht. Er wusste es nicht. Daher hätte er den Vertrag nicht unterzeichnen dürfen. Hierin ist meines Erachtens spätestens der Anfangsverdacht einer Veruntreuung von Geldern zu erblicken. Nochmal: Ich darf nicht aus einem Informationsdefizit heraus entscheiden, sondern ich muss mich in die bestmöglich informierte Lage versetzen und alle zumutbaren Aufklärungsmaßnahmen vornehmen. Und erst dann darf ich entscheiden.

Natürlich gehe ich auch dann ein Risiko ein, aber gewisse unternehmerische Risiken gibt es immer, das liegt in der Natur der Sache von Politik. Es gibt kaum politische oder wirtschaftliche Entscheidungen, die kein Risiko bergen. Aber ich darf eben nicht ins Blaue hinein Verträge schließen und dabei beide Augen noch fest zu machen.

Ich bin überzeugt: Andreas Scheuer wusste nicht, welche Kosten dieser Vertrag im Falle einer Kündigung verursachen würde. Zugleich bin ich überzeugt davon, dass er auf der anderen Seite ganz genau wusste, dass er hier ein gravierendes Informationsdefizit hatte. Und in dem Wissen darum, dass er nicht weiß, wie viel Schadensersatz im schlimmsten Fall zu zahlen ist, hat er diesen Vertrag unterschrieben.

Daran ändert auch der Umstand nichts, dass er irrational daran geglaubt haben könnte, dass der EuGH in seinem Sinne entscheiden würde, denn diesem Irrglauben steht eine bereits damals breit geführte rechtliche Debatte gegenüber.



Europarechtsexperten sahen nämlich mehrheitlich das Gesetzesvorhaben als nicht mit Unionsrecht vereinbar an. Das bedeutet, Herr Scheuer wusste um das Risiko der Rechtswidrigkeit der Maut. In dem Fall kann ich mich als Vermögensbetreuungspflichtiger aber nicht aus der Verantwortung stehlen, indem ich mir das Risiko bewusst nicht näher ansehe. Im Gegenteil.

Gesetzt den Fall, die Staatsanwaltschaft würde Ihrer Argumentation folgen und später auch ein Gericht. Birgt das nicht die Gefahr, dass dann die Politik komplett handlungsunfähig gemacht wird, wenn sie keine Risiken mehr eingehen darf?

Mit Verlaub, es ist nicht zu viel verlangt, dass man sorgfältig arbeitet, insbesondere nicht, wenn man einen riesigen Mitarbeiterstab und schier unerschöpfliche externe Beratungsmöglichkeiten hat. Das bedeutet ja nicht, dass man keine Risiken eingehen darf. Das darf man und muss es auch. Aber ich muss mir eben erst einen umfassenden Überblick über die konkreten Risiken verschaffen. Das ist gesetzlich festgelegt, dass ich nicht nach dem Prinzip Hoffnung agieren darf. Politiker sind dazu gehalten, ordentlich zu arbeiten, so wie es in der freien Wirtschaft auch der Fall ist.

Und wenn man das nicht macht, dann hat man gegebenenfalls die Konsequenzen zu tragen. Zumal es hier ja nicht um das Geld von Herrn Scheuer, sondern um den Fiskus und damit das Geld der Steuerzahler geht. Dafür gibt es eine Treuepflicht mit der Maßgabe, nach den Prinzipien der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu arbeiten.

Hand aufs Herz, Frau Hamed, sie verorten sich politisch selbst eher im links–liberalen Milieu, Andreas Scheuer ist ein CSUler. Gehen Sie auch deshalb so hart mit ihm ins Gericht?

Nein, ich habe nichts gegen Andreas Scheuer. Das ist keine Frage der persönlichen Sympathie oder Antipathie, das ist eine rein juristische Frage. Wenn jemand als gewählter Politiker in Amt und Würden ist, dann repräsentiert er den Staat und dann muss er sich an geltende Gesetze halten. Und dazu gehört zuallererst, dass er keine willkürlichen Entscheidungen trifft. Und ich bin mir auch sicher, das ist nicht der letzte Fall, wo wir uns die Frage stellen müssen, ob alles juristisch einwandfrei abgelaufen ist.



Wenn ich einen Vertrag unterschreibe, bei dem ein erhebliches Informationsdefizit besteht, dessen ich mir auch bewusst bin, dann ist die Entscheidung nicht nachvollziehbar, sondern willkürlich. Und ein Staat darf keine willkürlichen Entscheidungen treffen, ganz egal, worum es geht. Ansonsten verstößt er gegen etwas, das eine fundamentale Säule unserer Rechtsordnung ist: Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit.