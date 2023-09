Margot Käßmann im Interview: „Es gibt keinen gerechten Krieg“

Margot Käßmann (65) war Landesbischöfin der Evangelisch–lutherischen Landeskirche Hannovers und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche. Dann überfuhr sie betrunken eine rote Ampel und trat zurück. Eine bekannte Kirchenfrau blieb sie trotzdem — oder erst recht. Jetzt hat die siebenfache Großmutter ein Buch über die Freuden des Omaseins geschrieben. Im Interview spricht sie über ihre Enkel, die Letzte Generation, Donald Trump, die AfD, Waffenlieferung für die Ukraine ist, den eigenen Tod, die Alkoholfahrt, die zu ihrem Rücktritt führte und warum sie nichts bereut.

Frau Käßmann, Sie gehörten im Februar zu den Erstunterzeichnern des von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer initiierten „Manifests für den Frieden“. Darin wird gefordert „die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen“ und sich „für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen“ zwischen Russland und der Ukraine einzusetzen. Würden Sie das heute noch unterschreiben?

Ja. Aber ich verstehe inzwischen, dass manche beim Manifest eine Exegese mit einer Hermeneutik des Verdachts unternommen haben. Als ich den Text unbefangen gelesen habe, hatte ich diese Unterstellungen gegenüber Sarah Wagenknecht nicht im Hinterkopf und fand den Text okay. Vor allen Dingen fand ich es wichtig, dass auch den Waffenlieferungen gegenüber kritische Stimmen endlich mal Gehör finden. Und dass mehr als 800.000 Menschen in kürzester Zeit das Manifest unterschrieben haben, zeigt doch, dass es in unserem Land viele Menschen gibt, die Waffenlieferungen kritisch sehen. Öffentlich wird jedoch so getan, als entsprächen die Waffenlieferungen der absolut klaren Mehrheitsmeinung.

Sie sind nach wie vor gegen Waffenlieferungen an die Ukraine?

Ja. Mehr denn je. Jetzt werden sogar Streubomben geliefert. Wo soll das noch hinführen?

Gibt es für Christen einen gerechten Krieg?

Nein, es gibt keinen gerechten Krieg. Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche sprechen nicht mehr vom „gerechten Krieg“, sondern nur noch vom „gerechten Frieden“. Allerdings gibt es in beiden Kirchen unterschiedliche Meinungen zu Waffenlieferungen. Die Mehrheit der Kirchenleitung in beiden Kirchen ist mit Verweis auf das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine für Waffenlieferungen. Es gibt in beiden Kirchen aber auch die pazifistische Stimme — und zu der gehöre ich.

Was schlagen Sie vor? Wie soll die Ukraine sich ohne Waffenlieferungen gegen den russischen Aggressor verteidigen?

Eine schwierige Frage. Ich bin nicht Ukrainerin, ich kann deshalb nichts für die Ukrainer entscheiden. Ich kann mir nur als Deutsche meine Meinung bilden. Und als Deutsche finde ich es richtig, dass Deutschland keine Waffen in Krisen– und Kriegsgebiete liefert. Ich bin ohnehin gegen Rüstungsexporte. Bislang gab es zumindest den Konsens, dass keine Waffen in Kriegs– und Krisengebiete geliefert werden. Ich finde es schwierig, dass das einfach innerhalb von drei Tagen über den Haufen geworfen wurde. Das öffnet Tür und Tor für weitere Waffenlieferungen.

Sollte Deutschland deshalb den Ukrainern die Unterstützung mit Waffen verwehren?

Deutschland hätte wie Österreich reagieren können und sagen: Wir liefern keine Waffen in Kriegsgebiete.

Welche Rolle spielt die deutsche Vergangenheit bei Ihrer Ablehnung der Lieferung von Waffen, die gegen Russland eingesetzt werden?

Mit Blick auf unsere Geschichte finde ich es fatal, dass deutsche Panzer gegen Russen eingesetzt werden. Aber mir geht es vor allem um die Eskalationsspirale und um die Auswirkungen, die die massiven Waffenlieferungen auch auf das Leben in Deutschland haben. Das kriegen wir alle gerade zu spüren. Die Inflation bei Lebensmitteln liegt bei 22 Prozent. Das trifft vor allem Familien und die Ärmsten in unserem Land besonders hart. Immer mehr Menschen müssen zu den Lebensmittelausgaben der Tafeln gehen. Und als Großmutter halte ich es mit Blick auf die Zukunft der Kinder für einen völlig falschen Ansatz, 100 Milliarden Euro in Rüstung zu investieren, aber nicht in der Lage zu sein, die Kindergrundsicherung zu finanzieren.

Sie werden wegen Ihres Neins zu Waffenlieferungen gegen die Ukraine scharf kritisiert. Geht Ihnen das nahe?

Ja, ich nehme mir das zu Herzen. Aber wenn ich schon in der ersten Zeile lese: „Du verfickte Kirchenziege“, dann drücke ich die Delete–Taste. Früher habe ich mir noch alles durchgelesen, mittlerweile bin ich so altersgelassen, dass ich mir das nicht mehr geben muss. Ich argumentiere, wenn jemand mit mir argumentieren will. Aber ich lasse mich nicht mehr so unterirdisch beschimpfen.

Sie sind — oder waren? — eine Ikone der deutschen Friedensbewegung. Ist die Friedensbewegung seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine tot?

Nein, sie ist ziemlich lebendig. Ich könnte jeden Monat auf einer Veranstaltung der DFG VK (Anmerkung: Deutsche Friedensgesellschaft — Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen) einen Vortrag halten. Ich war zwar nicht auf der von Sarah Wagenknecht organisierten Demonstration in Berlin, aber ich habe auf den Februardemonstrationen in Bonn und in Köln sowie beim Ostermarsch in Hannover eine Rede gehalten. Allerdings schafft die Friedensbewegung es derzeit nicht, eine Großdemonstration wie beim Irakkrieg 2003 hinzulegen. Damals waren wir allein in Berlin mit einer halben Million Menschen auf der Straße.

Warum gibt es jetzt keine großen Friedensdemonstrationen?

Viele Menschen sind sehr verunsichert. Sie wissen nicht, was in dieser Situation angesichts des russischen Angriffskrieges richtig ist. Zudem ist es ein großes Problem, dass die AfD ständig versucht, die Friedensbewegung zu kapern. Dabei haben die Friedensbewegten nun wirklich gar nichts mit der AfD am Hut. Die AfD will unserem Land nicht Frieden bringen, sondern Unfrieden.

Sie sind siebenfache Oma. Machen Sie sich Sorgen um die Zukunft Ihrer Enkel?

Natürlich mache ich mir Sorgen um meine Enkel. Ich denke, das geht allen Großeltern so. Ich bin der Überzeugung, dass meine Generation, die Generation der Babyboomer, es deutlich leichter hatte. Bei uns wurde gefühlt alles immer besser, heute droht die Klimakatastrophe. Aber meine Enkel machen mir auch Hoffnung. Wir sollten den Kindern von heute alle Möglichkeiten geben, ihre Welt zu gestalten. Meine Enkel sind nicht die letzte Generation.

Was halten Sie von den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“?

Ich finde die „Letzte Generation“ problematisch, weil mehr über ihre Methoden als über ihre Inhalte gesprochen wird. Ich glaube, jeder — außer vielleicht Donald Trump und der AfD — hat mittlerweile begriffen, dass es eine Klimakatastrophe gibt und wir etwas dagegen tun müssen. Wir brauchen jetzt Lösungen. Aber wir brauchen niemanden, der Kunstwerke beschmiert oder sich irgendwo festklebt. Das dient der Sache meines Erachtens nicht. Ich halte es für kontraproduktiv, weil es viele Leute wütend macht und dazu führen könnte, dass sie sich von den berechtigten Forderungen der Klimaschützer abwenden.

Sie haben gerade das Buch „Kostbare Zeit. Das Buch für Großeltern“ geschrieben. Darin geben sie viele Tipps für gelingende Beziehungen zwischen Enkelkindern, Eltern und Großeltern. Die vielleicht wichtigste Frage: Dürfen oder sollen Großeltern erziehen?

Ich war auch schon in Versuchung, denn manchmal sehe ich bei meinen Töchtern Dinge, die ich anders machen würde. Aber ich finde: Großeltern sollten sich nicht in die Erziehung einmischen. Das geht fast immer schief. Wenn man gefragt wird, kann man natürlichen Rat geben. Aber im Allgemeinen rate ich zu einer gewissen Gelassenheit. Lasst die jungen Leute ihre Kinder erziehen. Allerdings: Wenn die Kinder bei Oma und Opa sind, gelten die Regeln der Großeltern. Kinder können das gut verstehen.

Schwiegertöchter und Schwiegersöhne kann man sich nicht aussuchen. Was soll man machen, wenn man sie nicht mag?

Ich mag zum Glück alle meine vier Schwiegersöhne. Aber wenn es nicht so ist, scheint mir wichtig, einen Modus Vivendi zu finden und den Schwiegersohn oder die Schwiegertochter nach Möglichkeit nicht spüren zu lassen, dass man sie oder ihn nicht mag. Vor allem sollten Großeltern niemals vor den Enkelkindern die Eltern kritisieren.

Sollten Omas und Opas mit ihren Enkeln über ihren eigenen Tod sprechen?

Auf jeden Fall. Ich bin sehr dafür, mit Kindern über den Tod zu sprechen. Einfach, weil sie Fragen danach haben. Aber die werden oft abgebügelt. Nach dem Motto: „Der Opa wird ewig leben. Der wird 100 Jahre alt.“ Wird er aber meistens nicht! Und deshalb erleben Kinder auch irgendwann die erste Beerdigung. Ich finde, darauf müssen sie vorbereitet sein.

Nehmen Ihre Enkelkinder Ihnen die Angst vor dem eigenen Tod?

Ach, ich habe nicht so eine Angst vor dem eigenen Tod, weil ich damit als Pfarrerin im Leben viel zu tun hatte. Ich finde es sehr, sehr schön, dass ich meine Enkelkinder erlebe und in ihrer Erinnerung präsent bleiben werde. Es ist ein ganz besonderes Lebensgefühl zu sehen, dass das Leben über die Generation meiner Kinder hinweg weitergeht. Das macht mich sehr glücklich.

Als Pastorin glauben Sie an ein Leben nach dem Tod, nehme ich an.

Das gehört zu meinem christlichen Glauben dazu. Aber wie es sein wird, weiß ich nicht.

Sie hatten zweimal Krebs, haben sich scheiden lassen, sind dabei erwischt worden, als Sie mit 1,54 Promille mit Ihrem Dienstwagen eine rote Ampel überfuhren und sind daraufhin als Landesbischöfin von Hannover und vom Ratsvorsitz der Evangelischen Kirche Deutschlands zurückgetreten. Ihr Leben war nicht immer leicht. Haben Sie je an der Existenz des lieben Gottes gezweifelt?

Nein. Ich denke, der liebe Gott muss wirklich viel Humor haben. (Lacht.) Die Umstände, die zu meinem Rücktritt geführt haben, waren ja wirklich nicht angenehm. Damals hätte ich nicht gedacht, dass noch so viel Interessantes und Schönes auf mich zukommt. Ich glaube nicht, dass Gott Leid schickt — hier eine Krebsdiagnose, dort ein Tsunami –, sondern, dass er Dir die Kraft gibt, mit den schwierigen Phasen des Lebens umzugehen.

Was bereuen Sie?

(Denkt lange nach.) Ich bereue eigentlich nichts. Natürlich könnte ich sagen, dass ich es bereue, dass ich unter Alkoholeinfluss Auto gefahren bin, aber das ist ohnehin klar. Fehler passieren jedem. Ich bereue eigentlich nichts.