Macrons schwierigstes Jahr: Endzeitstimmung in Frankreich

„ {:tag :TypographyTag, :attrs {:class „character“, :displayname „TypographyTag(1)“, :name „TypographyTag1"}, :content ["Paris"]} „

„]} - Als Emmanuel Macron am 21. Dezember die französischen Truppen in der jordanischen Wüste besuchte, war das für den Präsidenten so etwas wie ein Kurzurlaub. Für ein paar Stunden konnte der Staatschef, der an diesem Tag 46 Jahre alt wurde, die Sorgen zu Hause vergessen. Mit keinem Wort erwähnte er das umstrittene Einwanderungsgesetz, das die Nationalversammlung zwei Tage zuvor verabschiedet hatte. Als wolle er diesen Anfang vom Ende seiner Präsidentschaft ausblenden.

Denn die „loi Immigration“ wurde mit den Stimmen der größten Oppositionspartei, des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN), verabschiedet und ist von deren Ideologie geprägt. Da Macron seit den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung fehlt, ist er auf Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Im Fall des Einwanderungsgesetzes halfen ihm die nach rechts außen abdriftenden konservativen Republikaner, die sich ihrerseits die Rhetorik der Rechtspopulistin Marine Le Pen zu eigen machten.

Streit um Wählerstimmen

„Präsident Macron und seine Regierung haben dem Front National (früherer Name des RN, Anm. der Red.) nicht die Stimmen weggenommen, sondern die Ideen“, sagte sein Vorgänger, der Sozialist François Hollande, der Zeitung „Le Monde“. Eine Anspielung auf Macrons 2017 gemachtes Versprechen, dafür zu sorgen, dass fünf Jahre später niemand mehr einen Grund haben solle, Extremisten zu wählen.

Der Präsident reagierte pikiert auf die Kritik seines einstigen politischen Ziehvaters und verwies in einem Fernsehauftritt auf seine wirtschaftlichen Erfolge: In den 40 Jahren vor ihm habe es niemand geschafft, den Niedergang der Industrie zu stoppen und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Erst unter Macron sank die Arbeitslosenquote und die Industrie gewann an Wettbewerbsfähigkeit.

Gleichzeitig driftete die Gesellschaft immer weiter auseinander. Die umstrittene Rente mit 64, die der Staatschef im Frühjahr mit der Brechstange durchsetzte, lehnten rund 70 Prozent der Französinnen und Franzosen ab. Das Projekt, gegen das Millionen wochenlang auf die Straße gingen, kam letztlich nur mithilfe des Verfassungsartikels 49.3 ohne Abstimmung durch die Assemblée Nationale. Als die Regierung die darauf folgende Vertrauensabstimmung nur ganz knapp mit neun Stimmen Vorsprung gewann, sprachen die Gewerkschaften von einer „demokratischen Krise“. Im Anschluss an das Votum brannten tagelang Barrikaden und Müllberge.

Eine von Macron danach ausgerufene hunderttägige Phase der Befriedung endete vorzeitig Ende Juni, als die Banlieues nach den tödlichen Schüssen eines Polizisten auf den 17-jährigen Nahel ähnlich wie 2005 in Aufruhr gerieten. Mehr als 10.000 Autos wurden abgefackelt und mehr als 200 öffentliche Gebäude, darunter Schulen und Bibliotheken, beschädigt. Anders als 2005, als Präsident Jacques Chirac in einer Rede die Diskriminierung der Vorstadtbewohnerinnen und -bewohner offen angesprochen hatte, blieb Macron stumm.

Politik ohne Orientierung

Der 46-Jährige, der 2017 als Hoffnungsträger angetreten war, wirkt in seiner zweiten Amtszeit orientierungslos. „Emmanuel Macron hat aufeinanderfolgende Überzeugungen“, kritisierte Hollande seinen einstigen Schützling. „Seine Positionen entwickeln sich im Laufe der Zeit je nach Gesprächspartnern, Umständen, Kräfteverhältnissen.“ In den nächsten Jahren droht Macron dasselbe Schicksal wie seinem Vorgänger, dem durch Gegnerinnen und Gegner in den eigenen Reihen zum Ende seiner Amtszeit die Hände gebunden waren. Auch Macrons Lager bröckelt seit dem Einwanderungsgesetz: Rund ein Viertel der Abgeordneten, die zum linken Flügel der Präsidentenpartei Renaissance gehören, verweigerten dem Text die Zustimmung. Gesundheitsminister Aurélien Rousseau trat aus Protest zurück - unter dem Applaus seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Eklat zeigt: Dem als Reformer angetretenen Staatschef, der sowohl rechts als auch links sein wollte, ist die Gratwanderung zwischen den politischen Lagern nicht gelungen. Anderthalb Jahre nach seiner Wiederwahl herrscht bereits Endzeitstimmung. Bei jeder Abstimmung werden inzwischen eine Auflösung der Nationalversammlung und Neuwahlen erwogen.

Im Januar will Macron sich an seine Landsleute richten. Er habe ein „Rendezvous“ mit der Nation, verriet er, ohne mehr zu sagen. Klar ist, dass der Präsident, der nicht wiedergewählt werden kann, weitere Projekte in Angriff nehmen will. Die Sterbehilfe steht bereits im Februar auf dem Programm.