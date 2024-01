Maaßen-Partei: Erleichterung und Herausforderung für die Union

m Wochenende dürfte es so manchen Stoßseufzer der Erleichterung bei den Parteigranden der Union gegeben haben: Hans-Georg Maaßen, gegen den bei der CDU ein Parteiausschlussverfahren läuft, möchte die Werteunion in eine Partei umwandeln. Die Werteunion, bis dato zwar nicht Teil der CDU, aber stets in deren Umfeld verortet, gilt der Führung der Christdemokraten nicht erst seit der Beteiligung zweier Mitglieder am rechtsextremen Potsdamer Treffen als Ärgernis. Und Maaßen, der frühere Verfassungsschutzpräsident und aktuelle Chef der Gruppierung, ist dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz seit Längerem ein Dorn im Auge. Merz kritiserte mehrfach dessen „Sprache und Gedankengut“. Kommt die Maaßen-Partei, wäre die CDU ihn und seine Anhänger endlich los - denn Doppelmitgliedschaften will sie nicht zulassen.

Was also Grund zur Erleichterung bei der Union ist, stellt CDU und CSU dennoch vor die wohl größte Herausforderung: Die Schwesterparteien müssen ihr konservatives Profil schärfen, ohne sich der gängigen populistischen Klischees und Parolen zu bedienen. Die stets beschworene Abgrenzung, die „Brandmauer“ zur AfD muss konkret unterfüttert werden mit einem klaren Programm, mit umsetzbaren Lösungvorschlägen - gerade in jenen Bereichen, die den Populisten am Rand die Wähler zutreiben: der Migrationspolitik und auch der Wirtschaftspolitik. Ansonsten droht der Union, dass sie Wähler auch noch an Maaßens künftige Partei verliert.

Selbst wenn Maaßen auch der AfD ein bisschen das Wasser abgräbt, die weitere Zersplitterung des Parteienspektrums kann nicht im Sinne der - laut Umfragen - letzten großen demokratischen Volkspartei sein. Sollten weitere Kleinparteien - Freie Wähler, Bündnis Sahra Wagenknecht, Werteunion - den Einzug in die Parlamente schaffen, wird die Koalitionsbildung in Zukunft noch schwieriger. Es ist ja bereits dieser Tage bei der Ampel zu sehen, wie komplex allein ein Dreierbündnis ist. Und wie leicht es die Populisten haben, wenn eine Regierung allzu häufig lieber parteipolitische Interessen verfolgt und nicht vorrangig jene der Bürger, die sie gewählt haben.