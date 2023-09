Diplomatie

Lula trifft Selenskyj: „Gespräch über Wege zum Frieden“

Ähnlich wie andere linke Staatschefs in Lateinamerika kritisiert Brasiliens Präsident Lula den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zwar, hält sich mit deutlichen Worten gegenüber Moskau aber zurück. (Foto: Michael Kappeler/dpa )

Wie andere linke Staatschefs in Lateinamerika hält sich Brasiliens Präsident mit Kritik an Moskau zurück. Nun ist Lula in New York erstmals mit seinem ukrainischen Amtskollegen zusammengekommen.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 05:11 Von: Deutsche Presse-Agentur