Parteien

Linken–Politiker sieht nur Wagenknecht als Gefahr für AfD

Berlin / Lesedauer: 2 min

Hat sich mit der Führung der Linken entzweit und erwägt die Gründung einer eigenen Partei: Sahra Wagenknecht. (Foto: Britta Pedersen/dpa )

AfD–Rechtsaußen Höcke bietet der Linken–Ikone einen Platz in seiner Partei an. In der Linken wird dies als Zeichen gedeutet, dass die Rechtspopulisten Wagenknecht als Konkurrenz fürchten.

Veröffentlicht: 30.07.2023, 11:10 Von: Deutsche Presse-Agentur