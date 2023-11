Mit drastischen Mitteln wird seit einigen Wochen im Berliner Regierungsviertel gegen die Abschiebung von Jesiden in den Irak demonstriert. Seit einer Woche befinden sich mehrere Menschen im Hungerstreik. Mit der Aktion soll auf die Situation vieler Jesidinnen und Jesiden in Deutschland aufmerksam gemacht werden.

Von den Abschiebungen seien insbesondere Menschen betroffen, die nach Angriffen des sogenannten Islamischen Staats (IS) aus ihrer Heimat geflohen waren. Weder der Teil des Iraks, der unter der Kontrolle der Zentralregierung in Bagdad steht, noch der autonom regierte kurdische Teil im Norden des Landes seien derzeit sicher für Jesiden, sagt Jan Ilhan Kizilhan.

Jan Ilhan Kizilhan Der Orientalist und Psychologe stammt aus dem kurdischen Teil der Türkei. Er leitet das Institut für Transkulturelle Gesundheitsforschung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und ist Dekan des Instituts für Psychotherapie und Psychotraumatologie an der Universität Dohuk (Autonome Region Kurdistan in Irak). Außerdem kümmert er sich seit Jahren um Opfer der Terrormiliz Islamischer Staat sowie Mädchen und Frauen aus der Volksgruppe der Jesiden und bildet Fachkräfte in vielen Ländern der Welt aus.

Herr Professor, was fordern die Jesiden? Und warum?

Wir machen uns ernsthafte Sorgen, dass für Jesiden, die in den Irak zurückkehren müssen, Gefahr an Leib und Leben besteht. Daher fordern wir einen sofortigen Abschiebestopp.

Wie viele Jesiden leben derzeit in Deutschland?

220.000 Jesiden leben derzeit in Deutschland. Seit dem Überfall des IS im Jahr 2014 auf die Heimat der Jesiden, das Shingal-Gebirge westlich von Mossul, sind mehr als 140.000 Menschen nach Deutschland gekommen. Bei 20.000 von ihnen sind die Asylgründe nicht anerkannt worden. Bei den etwa 120.000 läuft das Asylverfahren, andere haben Asyl bekommen und andere wiederum mit Duldung, die aber auch betroffen sein können von der Abschiebung. Wir sind seit Monaten im Gespräch, aber nach Ansicht der Bundesregierung sollen 60.000 Iraker, dazu gehören auch die Jesiden, in den Irak zurück geschoben werden.

Schutzquote für Jesiden sinkt

Lassen Sie uns auf die Zahlen schauen: Während das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fast alle Jesiden aus Syrien weiter als schutzbedürftig einstuft, geht die Anerkennung für irakische Jesiden zurück. 2017 bekamen 91,8 Prozent einen Schutzstatus, 2020 waren es noch 65,6 Prozent, 2022 nur noch 48,6 Prozent.

Welche Rechtsgrundlage für Abschiebungen gibt es denn?

Dass die Schutzquote für Jesiden und Jesidinnen seit Jahren sinkt, ist richtig. Wir bedauern das sehr. Zur Rechtsgrundlage: Es gibt ein Abkommen zwischen Deutschland und dem Irak über die Rückführung.

Warum sinkt die Anerkennungsquote?

Das Bundesamt für Migration und Geflüchtete schätzt den Irak, insbesondere die Region Kurdistan als sicher. Wobei unter Sicherheit keine Kriegshandlungen verstanden wird und nicht, ob die Menschen in ihren Wohnort zurückkehren oder nicht. Eine sichere Rückkehr in die Shingal-Region, aus der die Mehrheit der Jesiden in Deutschland Asyl beantragt haben, besteht nicht.

Auf welchem Hintergrund wird jetzt über Abschiebungen von Jesiden gestritten?

Dies ist der aktuellen Debatte um Migration und Abschiebungen geschuldet. Hierbei ist die Innenministerin die Hauptinitiatorin. Aber eine Rückkehr ins Shingal-Gebirge oder in die Camps ist für die Jesiden, denen Deutschland Schutz versprochen hat, nicht zumutbar.

Kein sicheres Leben in der Heimat möglich

Welche Perspektiven hätten die Jesiden, wenn sie zurückkehren müssten?

Fast keine. Wohin sollen die Menschen denn gehen? Ins heimische Shingal-Gebirge, aus dem die meisten der Jesiden stammen, können sie nicht zurückkehren. Milizen verschiedener Couleur, die vom Iran, vom Irak, von der Türkei und vielen anderen Akteuren gesteuert werden, kontrollieren diese Region. Regelmäßig greift die Türkei mit Drohnen an. Dort ist kein sicheres Leben möglich. Außerdem ist der IS noch an der syrisch-irakischen Grenze aktiv und verübt immer wieder Anschläge.

Wie sehen die Gerichte die Frage nach Abschiebungen?

Ich bin Gutachter, zuletzt auch beim Oberlandesgericht in Mannheim. Dort ging es jetzt auch um die Frage nach Abschiebung ins Shingal-Gebirge. Aber sowohl für Frauen wie für Männer, aber vor allen Dingen für die Frauen, gibt es Gefahren durch eine patriarchalische Gesellschaft. Frauen kann man auf keinen Fall alleine lassen. Ganz abgesehen davon gibt es im Shingal-Gebirge weder Nahrungsmittel noch Wasser noch Strom. Die Menschen, die dort leben, finden sich zwischen politisch verfeindeten Kräften wieder. Alleine als Frau würde man nicht überleben und die Gefahr eine sexuelle Gefahr ist in solchen Fällen höchstwahrscheinlich.

Und das Leben in den Camps? 250.000 Menschen leben seit zehn Jahren und bis heute in Flüchtlingscamps in der Autonomen Region Kurdistan. Sollen die Jesiden in die Flüchtlingscamps zurückgehen?

Das ist kein Leben, das Perspektiven bietet. Sicher gibt es einzelne Hilfsaktionen wie „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“. Aber die Jesiden, die in Deutschland leben, sollten sicher nicht an den Ort des Genozids zurückgebracht werden. Und ein Leben in den Camps ist vor allem für Familien mit Kindern nicht zumutbar.

Gefahr von Suizidalität steigt

Welche Folgen befürchten Sie?

Aufgrund unserer Untersuchungen können wir zeigen, dass die psychischen Erkrankungen in den Flüchtlingscamps seit neun Jahren zugenommen und sich chronifiziert haben, was die Behandlung erschwert.

Durch die geringe Perspektive bei vorhandener Traumastörung steigt die Gefahr von Suizidalität. Es gibt keinen Monat, in dem sich nicht eine Person in den Camps das Leben nimmt. Traumatisierte, die zurückkehren, würden retraumatisiert, die Gesundheit würde sich verschlechtern und die Wahrscheinlichkeit eines Selbstmords sich erhöhen.

Sehen Sie eine konkrete Gefahr für Jesiden, wenn sie zurückkehren müssten? Werden sie politisch verfolgt?

Nein, eine politische Verfolgung gibt es im Irak nicht. Aber: Minderheiten wie Christen und Jesiden werden durch die zunehmende Radikalisierung in den islamischen Gebieten in Gefahr gebracht.

Viele Muslime bezeichnen Jesiden als Teufelsanbeter. Jan Ilhan Kizilhan

Sie berichteten auch immer wieder über subtile, zum Teil offene Diskriminierung aufgrund ihres Glaubens. Viele Muslime bezeichnen sie als Teufelsanbeter, was sie sehr kränkt und demütigt, da sie es nicht sind. Jesiden haben eine monotheistische Religion und glauben wie die Christen und Moslem an einen Gott.

Lassen Sie uns auf den Bundestag blicken: Im Januar hat das Parlament die Verfolgung der Jesiden durch die Terrormiliz „Islamischer Staat“ als Völkermord eingestuft. Der Zentralrat der Jesiden sprach von einem „historischen Tag“. Wie passt dieser Schritt zur Abschiebepraxis zusammen?

Gar nicht. Deutschland hat für Jesiden Verantwortung übernommen. Es hat Pflichten übernommen. Die Abstimmung, den Völkermord an den Jesiden als Genozid anzuerkennen, war einstimmig. Gerade deswegen können viele Menschen in der jesidischen Community es nicht verstehen, weshalb Deutschland trotzdem im Mai damit begonnen hat, Menschen abzuschieben, die vor dem IS geflohen waren.