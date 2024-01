Eigentlich wollte sich Karl Lauterbach am Montag mit seinen Amtskollegen aus den 16 Bundesländern treffen, um das zähe Ringen um die Krankenhausreform fortzusetzen.

Doch dieses Fingerhakeln zwischen Bund und Länder erinnert mittlerweile für Außenstehende eher an ein Schneckenrennen, das sich womöglich einem Stillstand nähert – auch wenn der Bundesgesundheitsminister stets betont, dass „ohne Zeitverlust“ weiter am Entwurf eines Krankenhausfinanzierungsgesetzes gearbeitet werde.

Lauterbach „erpresst“ Länder mit Transparenzgesetz

Limitierender Faktor der Umsetzung der Krankenhausreform ist derzeit das Transparenzgesetz, das der Bundestag zwar bereits im Oktober 2023 verabschiedet hatte, das aber vom Bundesrat blockiert wurde und nun im Vermittlungsausschuss der Länderkammer festhängt.

Doch warum ist dieses Transparenzgesetz so wichtig für die Krankenhausreform?

„Da das Ergebnis des Vermittlungsausschusses jedoch voraussichtlich einen direkten Einfluss auf den Inhalt der Kranken­hausreform haben wird, bitte ich um Verständnis, dass dieses erst einmal abgewartet wird", hatte dazu Lauterbach an Manne Lucha (Grüne), baden-wüttembergischer Landesgesundheitsminister und Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, im Dezember schon geschrieben – und das für den Montag geplante Treffen abgesagt.

Lauterbach wirft seinerseits den Ländern Verzögerung vor

Stattdessen traf sich der SPD-Politiker mit Uwe Brandl, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindetages, und Reinhard Sager, Präsident des Landkreistages, um mit den kommunalen Vertretern die prekäre Situation der Kliniken zu erörtern. Anschließend fand Lauterbach deutliche Worte.

„Die dringend notwendigen Krankenhausreformen zu verzögern, geht besonders zu Lasten der Städte und Kommunen. Sie sind Träger vieler Kliniken, müssen für Defizite geradestehen. Diese Millionenlast ist kaum noch zu schultern. Mehr als 100 Krankenhäusern droht ohne das Gesetz 2024 die Insolvenz“, adressierte der Sozialdemokrat eine pikante politische Botschaft an Vorgängerregierungen – in denen aber auch immer wieder SPD-Politiker saßen – sowie an aktuelle Landesregierungen, die beispielsweise von christdemokratischen und grünen Amtsinhabern gestellt werden.

In den Kliniken stand immer das Gewinnstreben im Vordergrund. Das muss sich ändern. Reinhard Sager, Präsident des Landkreistages

Vor diesem Hintergrund hält es der Bundesgesundheitsminister für dringend erforderlich, das Transparenzgesetz am 2. Februar im Bundesrat zu beschließen. Damit könnten die Krankenhäuser bundesweit eine Liquiditätsspritze von sechs Milliarden Euro erhalten.

Auch die zusätzliche bessere Finanzierung von Personalkosten würde dann folgen, so Lauterbach. Und: Patienten bekämen einen Überblick, welches Krankenhaus welche Leistungen mit welcher Qualität anbiete. Sollte der Bundesrat dem Transparenzgesetz zustimmen, könnte nach Aussage von Lauterbach ein Gesetzentwurf zum Krankenhausfinanzierungsgesetz im Bundeskabinett am 24. April vorgelegt werden. Zur Erinnerung: Ursprünglich sollte dieses Gesetz bereits seit dem 1. Januar 2024 gültig sein.

Länder werfen Lauterbach Verzögerungstaktik vor

Die Vertreter Länder wiederum werfen Lauterbach mehrheitlich vor, das Transparenzgesetz auf unlautere Weise mit der Klinikreform zu verknüpfen. Sie halten das Vorhaben und das Versprechen von mehr Transparenz für Augenwischerei – und obendrein für weitaus weniger wichtig als die Rettung der Kliniken.

Doch wie komplex die Krankenhausmaterie ist und wie dünn das politische Eis hinsichtlich einer Einigung noch ist, zeigten die Statements von Brandl und Sager. Sie meldeten Zweifel an, dass die Pläne des Bundesgesundheitsministers zur Hilfe für notleidende Krankenhäuser ausreichen und schnell genug kommen würden. „Die Reformpläne, die kommen wahrscheinlich zu spät für die Häuser, die in Not sind“, sagte Brandl. „Wir sehen die Befreiungswirkung nicht in dem Umfang, wie das Ministerium das einschätzt.“

Gewinnstreben bei Kliniken im Vordergrund - „das muss sich ändern“

Reinhard Sager forderte Soforthilfen, um die Liquidität der Kliniken zu verbessern. Er glaube, dass die bisherigen Pläne die drohende Insolvenzwelle im Kliniksektor nicht zum Abstoppen brächten. „Wir haben noch Ausgang des Sommers etwa zwei Dutzend in Not geratene Kliniken in Deutschland gehabt. Mittlerweile ist die Zahl auf drei Dutzend schon angestiegen“, sagte Sager. Das zeige, dass nach Corona und Energiepreis-Anstieg der Bund frisches Geld in das System bringen müsse.

Lauterbach aber wollte die Rolle des Buhmanns nicht annehmen – übte stattdessen scharfe Kritik an den Ländern. Diese hätten in den vergangenen zehn Jahren ihre Investitionspflichten in die Krankenhäuser bis zu einem Volumen von 30 bis 40 Milliarden versäumt. Auch die Krankenhauskonzerne nahm der SPD-Mann ins Visier: „In den Kliniken stand immer das Gewinnstreben im Vordergrund. Das muss sich ändern.“