Sachsen-Anhalt

Landtagsabgeordneter bei Straßenblockade verletzt

Halle / Lesedauer: 1 min

Der sachsen-anhaltische Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel (Grüne) wurde bei einer Straßenblockade verletzt (Archivbild). (Foto: Ronny Hartmann/dpa )

Bei einer Demonstration in Halle kleben sich Aktivisten der Letzten Generation an der Straße fest. Ein Autofahrer umfährt die Blockade auf einem Fußweg - und fährt einen Grünen-Politiker an.