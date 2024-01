Subventionen für den Agrardiesel hin oder her: Darum geht es bei den Bauerndemos eigentlich nur noch vordergründig. Wer sich auf dem Land umhört, versteht schnell, dass die Frontstellung inzwischen eine ganze andere ist: Menschen in Dörfern oder Kleinstädten gegen ein Übergewicht der Ballungszentren. Symbolisch steht dafür die abgewirtschaftete Ampel-Koalition. Deren Fundamente liegen eben eher in Berlin, Hamburg, Frankfurt sowie in Uni-Städten. Herlazhofen oder Pflaumloch gehören nicht dazu. Aber in solchen Dörfern ist das Lebensgefühl meist weit weg von Ansichten großstädtischer Salon-Strategen - eine Binsen-Wahrheit, die aber offenbar nicht in die Köpfe von Scholz und Co. eingedrungen ist.

Die Ampelspitzen könnten nun für einen entsprechenden Erkenntnisgewinn genauer hinschauen, wer alles gegen ihre Koalition demonstriert. Die Erkenntnis müsste für sie alarmierend sein. Es sind längst nicht nur Bauern auf den Straßen. Handwerker haben sich zuhauf angeschlossen, dazu weitere ländliche Gewerbetreibende. Mancherorts ist zu hören, dass noch der kleinste Lieferwagen für die Demos mit einem Fahrer besetzt wurde. Die tiefere Motivation ist dabei, der Regierung heimzuleuchten - speziell den Grünen mit ihren abgehobenen Politikansätzen.

Viele Protestwähler

Gendern und wechselnde Geschlechteridentitäten gelten im strukturkonservativen ländlichen Raum als das, was sie sind: ein absolutes Randthema für kaum fühlbare Minderheiten. Gleichzeitig wird aber das künstliche Verteuern von Sprit oft als reiner Skandal begriffen. Ohne Auto kommt man nun mal selten von Dorf zu Dorf. Hier fährt nicht alle paar Minuten eine Straßenbahn wie in der Großstadt. Die Liste solcher Ärgernisse ließe sich locker verlängern. Auf dem Land werden sie als Bevormundung durch ferne städtische Eliten wahrgenommen.

Die Ampel dürfte sich aber schwer tun, den von ihr selbst verursachten Eindruck zu korrigieren. Sie müsste sich dann verleugnen. Besonders schlimm ist jedoch, dass das Herumgemurkse in Berlin Potenzial hat, auch im ländlichen Raum viele Menschen zur Protestwahl zu motivieren. Die AfD kann sich freuen.