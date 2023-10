Nahost-Krieg

Länder bekunden im Bundesrat Solidarität mit Israel

Berlin / Lesedauer: 2 min

Der israelische Botschafter Ron Prosor (l) im Gespräch mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher. (Foto: Christoph Soeder/dpa )

„Wir stehen fest an der Seite Israels“ ‐ „Antisemitismus darf und wird in unserem Land keinen Platz finden“: Die Verabschiedung in der Länderkammer war einstimmig.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 13:23 Von: Deutsche Presse-Agentur