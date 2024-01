Kritik an Heils Sanktionsplänen beim Bürgergeld

Ampel-Regierung

Berlin / Lesedauer: 2 min

Hubertus Heil informiert in der Bundespressekonferenz über geplante Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa )

Wegen Spardrucks setzt die Ampel-Regierung den Rotstift an. Der Arbeitsminister will Millionen beim Bürgergeld einsparen - mit schärferen Sanktionen. Doch es gibt weiter Zweifel an den Plänen.

Veröffentlicht: 07.01.2024, 04:19 Von: Deutsche Presse-Agentur