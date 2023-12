Kriegsmüdigkeit birgt hohe Risiken

Kremlchef Wladimir Putin sieht sich auf der Siegerstraße: Seine Truppen haben sich in der Ukraine festgesetzt, die ukrainische Gegenoffensive blieb erfolglos, die westlichen Waffen- und vor allem Munitionslieferungen stocken. Er nennt den neutralen Status und eine Entmilitarisierung des Landes als Bedingungen für ein Kriegsende: In Wirklichkeit wäre dies die ukrainische Kapitulation.

Derweil bröckelt das Bündnis der Staaten, auf die die Ukraine bisher zählen konnte. Präsident Selenskyj, dessen Soldaten für ganz Europa die Front gegen ein expansives Russland halten, muss in den USA um Hilfe betteln. Ungarns Regierungschef Orbán verweigert seine Unterstützung ebenso wie der Slowake Fico. Die Briten sprechen von fehlendem finanziellen Spielraum.

Umso wichtiger ist das Signal aus Deutschland, das seine Waffenhilfe auf acht Milliarden Euro verdoppelt. Doch auch hierzulande bröckelt die Front der Unterstützer. Wenn beispielsweise SPD-Fraktionschef Mützenich der Ukraine zwar weitere Hilfe zusichert, gleichzeitig aber mehr Diplomatie fordert, dann forciert er ein Patt, die Kapitulation vor Aggression und die Aufgabe der von Russland eroberten Gebiete: 20 Prozent der Ukraine.

Damit aber spielt Mützenich Putin in die Hände: Der Diktator könnte seine Aggression so lange fortsetzen, bis er die ganze Ukraine unterjocht hat. Seine nächsten Opfer wären Mitglieder der Nato: die baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland sowie Polen. Dass die Ukraine nun Beitrittsgespräche mit der EU führt, beeindruckt den Kremlchef kaum. Er versteht nur die Sprache der Stärke: Er zählt Panzer und Kampfjets, die an die Front kommen.

Der Westen muss die Kriegsmüdigkeit abschütteln und das naive Wunschdenken ablegen, der Krieg könnte von selbst enden. Er muss sich entscheiden, ob er die Ukraine fallen lässt. Der Zusammenhalt gegen den aggressiven Imperialismus des Kremls braucht neues Leben, damit die Freiheit gewinnt.