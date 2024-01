Konflikte

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Kiew/Moskau / Lesedauer: 2 min

Das UN-Flüchtlingshilfswerk stuft die humanitäre Lage in der Ukraine als sehr ernst ein. (Foto: Andrii Marienko/AP )

Der Flugzeugabsturz in der russischen Grenzregion Belgorod bleibt mysteriös. Kiew meldet Zweifel an der Behauptung Moskaus an, an Bord seien ukrainische Kriegsgefangene gewesen. Die News im Überblick.