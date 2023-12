Kommentar zur Pisa-Studie: Deutschland muss nachsitzen

ehirnforscher sprechen vom Gewöhnungseffekt: Wer immer wieder ähnlich schlechte Nachrichten konsumiert, ist von diesen irgendwann nicht mehr schockiert. Diese Gefahr besteht bei der Bildung in Deutschland. Regelmäßig haben Leistungstests in den vergangenen Jahren bestätigt, dass das Niveau der Schülerinnen und Schüler sinkt. So könnte die Pisa-Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vom Dienstag als weiterer Akt im Drama des deutschen Bildungsverfalls abgetan werden. Das darf aber auf keinen Fall passieren. Denn es steht nichts weniger als die Zukunft des Landes auf dem Spiel.

Eigentlich sollte der Schock noch tiefer gehen als 2001, als die erste Pisa-Studie einen solchen ausgelöst hatte. Die Leistungen der 15-Jährigen aus dem vergangenen Jahr in Mathematik, Deutsch und Naturwissenschaften lagen nochmal deutlich unter denen von damals. Im Vergleich zu den Ergebnissen von 2018 ist der Lernfortschritt um ein ganzes Schuljahr gesunken.

Natürlich hatte die Coronapandemie einen Effekt. Denn die Leistungen sind weltweit so stark abgesackt wie noch nie zwischen zwei Erhebungen. Dass der Bildungsverfall in Deutschland nochmal stärker ausfiel, ist erklärbar. Die Schulen hier waren so lange geschlossen wie in kaum einem anderen Land, wie die Studienautoren bestätigen. Und statt digitalen Unterrichts bekamen Kinder und Jugendliche in Deutschland viel häufiger Material zum selbst Bearbeiten.

Corona ist aber nur ein Teil der Erklärung. Kinder aus sozial schwächeren Elternhäusern und mit Migrationshintergrund schneiden weiter signifikant schlechter ab als ihre Altersgenossen. Diese in Deutschland besonders ausgeprägten Ungerechtigkeiten hatten die Pisa-Autoren bereits 2001 angemahnt.

Wenn Deutschland seine Zukunft nicht verspielen und weiter bei den starken Wirtschaftsnationen mitspielen möchte, muss es nun nachsitzen. Es braucht dringend mehr gut ausgebildete Lehrkräfte und vor allem mehr und frühere Förderung gerade in Deutsch, denn Sprache ist die Grundlage für den Bildungserfolg in allen Fächern.