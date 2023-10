Wenn Politiker der CDU beziehungsweise der Grünen über Migration sprechen, braucht es viel Fantasie, um darin etwas Verbindendes zu erkennen. Es klingt ein wenig nach Hunde-Freunden und Katzen-Freunden. Deshalb erscheint ein parteienübergreifender „Deutschlandpakt“, für den der Bundeskanzler geworben hat, gerade bei diesem Thema wenig wahrscheinlich. Olaf Scholz müsste der Grünen-Fraktion sozusagen das Messer auf die Brust setzen. Er müsste ihr klar machen, dass sie entweder den Kurs der Begrenzung in der Migration mitträgt ‐ oder die Ampel-Koalition ein Ende findet.

Sehr wahrscheinlich ist dieses Szenario nicht. Denn erstens ist Scholz Scholz. Zweitens wäre ein fliegender Wechsel zur Großen Koalition zwar möglich, doch was hätte die Union davon? Nichts. Sie würde am Ende der Legislatur für politische Entscheidungen in Mithaftung genommen, für die sie nicht verantwortlich war. Zudem hatten CDU und CSU bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen einen passablen Lauf und haben somit erst recht keinen Grund, sich mit Wahlverlierern wie der SPD zusammenzutun.

Nur kleine Kompromisse sind zu erwarten

Über die Migrationspolitik werden also absehbar weiterhin die Ampel-Koalitionäre entscheiden ‐ vielmehr nicht entscheiden. Es braucht kein Politikstudium, um zu erkennen, dass die Distanz zwischen Grünen und FDP fast genauso groß ist wie zu den Unionsparteien, die Sozialdemokraten lavieren irgendwo dazwischen herum. Zu erwarten sind deshalb Kompromisse auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, die in keiner Weise zur Lösung des eigentlichen Problems beitragen. Eine Einigung auf eine Geldkarte statt Bargeld für Geflüchtete könnte dafür beispielhaft stehen. Da mögen die Kommunen noch so klagen, da kann der Zulauf zur AfD kaum größer sein: Mehr als Kleinklein liegt nicht drin.

Das schadet nicht nur den Parteien selbst. Das schadet auch der Gesellschaft, weil die Stimmung aufgeheizter wird und sich auch gegen diejenigen richtet, um deren Schutz es eigentlich geht. Denn sie werden in einen Topf geworfen mit all jenen, die es nach Deutschland geschafft haben und hier bleiben, obwohl sie dazu nicht berechtigt sind.