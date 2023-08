Kommentar zu Wirtschaftshilfen: Kaum Besserung in Sicht

enn ein Zahn von Karies befallen wird, spürt man zunächst nur ein Ziehen. Nicht ernst genommen, wird daraus bald eine schmerzhafte Angelegenheit. Das Bild lässt sich gut auf die deutsche Wirtschaft übertragen. Der Reformbedarf an vielen Stellen ist lange bekannt und wurde ignoriert. Jetzt ist er da, der Schmerz und das Lamento darüber. Hohe Energiepreise bedrohen den Industriestandort, Regeln und Normen bremsen Unternehmen aus, fehlende Fachkräfte und Gründer bringen den Mittelstand in Existenznot. Mit hohen Subventionen locken andere Wirtschaftsregionen weltweit. Das kann man der Bundesregierung zwar nicht vorwerfen, die Suche nach einem Gegenmittel steht aber auch in ihrem Aufgabenbuch. Es gibt viel zu tun.

Mit ihrer Forderung nach einem Sofortprogrammm für die Wirtschaft setzt die Union die Regierung unter Druck. Die einzelnen Punkte zusammengenommen könnten zumindest das Wirtschaftsklima wieder verbessern. Für die große Wende wird das allerdings nicht sorgen können. Dazu bedarf es struktureller Reformen und hoher Investitionen. Der Standort braucht ein anhaltendes Krafttraining, um stark zu bleiben. An Übungen fehlt es nicht, auch nicht an nahezu kostenlosen. Dazu zählt etwa eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren oder der Abbau von Dokumentationspflichten.

Schwieriger werden die teuren Übungen. So muss sich die Politik dringend eine Strategie für den Wohnungsbau einfallen lassen. Teuer werden auch die Modernisierung der Infrastruktur und die Digitalisierung des Landes. Die Ampel will die Probleme zwar angehen. Doch steht zu befürchten, dass angesichts der ideologischen Verbohrtheit der beteiligten Parteien nicht viel herauskommt. Beispiele dafür liefern Grüne und FDP am Fließband. Der dritte im Bunde der Koalition, SPD–Kanzler Olaf Scholz, schweigt sich aus.

Dabei ist eine gute Stimmung für eine prosperierende Wirtschaft die halbe Miete. Dass die Laune von Unternehmern wie Verbrauchern so schlecht ist, hängt auch mit der Zerstrittenheit und Klientelpolitik der Ampelparteien zusammen. Das ist auch einer der Gründe für den Aufschwung der AfD.