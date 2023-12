Habemus Haushalt. Aber was heißt das? Dieses Detail blieb auch nach der Pressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner weitgehend ungeklärt. Fragen von Journalisten waren nicht vorgesehen, auch die Sprecher der Ministerien konnten nichts Genaueres zu den Ankündigungen ihrer Chefs sagen. Falls die Regierung das Ziel hatte, mit dieser mittäglichen Erklärung nach durchwachter Nacht das Vertrauen in ihre Arbeit zu stärken, dann hat sie dieses Ziel eher verfehlt. Dafür blieben schlicht zu viele Fragen offen.

Um es am Beispiel festzumachen: Lindner kündigt den Abbau klimaschädlicher Subventionen an - und zwar der „Plastikabgabe“, für die künftig die „Inverkehrbringer“ selbst aufkommen sollen, was die Staatskasse um 1,4 Milliarden Euro entlaste. Die Plastikabgabe, natürlich. Wer hätte nicht an sie gedacht, wenn es darum geht, in diesem Bereich zu sparen? Woher die anderen 1,6 Milliarden Euro Einsparungen kommen sollen, die der Finanzminister ankündigte, blieb unklar. Nebulös auch die Ankündigung, bei der Erhöhung des CO2-Preises auf den „Preispfad der GroKo“ zurückkehren.

Zu viel Prinzip Hoffnung

Im Klartext heißt das nichts anderes, als dass Verbraucher künftig mehr bezahlen fürs Heizen und Tanken - außer sie sind elektrisch unterwegs. Vom Klimageld, das im Koalitionsvertrag als Ausgleich und Anreiz zum CO2-Sparen versprochen wurde, ist nicht mehr die Rede.

Vier Wochen haben Scholz, Habeck und Lindner nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts um eine Einigung auf einen Haushalt 2024 gerungen. Vier Wochen, in denen bei Bürgern und Unternehmen die Zweifel wuchsen, ob diese Ampel-Koalition noch mehr verbindet als die Angst vor ihrem Ende in Zeiten desaströser Umfragewerte. Immerhin ein solches Bindeglied war am Mittwoch zu erkennen: die weitere Unterstützung der Ukraine mit insgesamt 14 Milliarden Euro - und auch mehr, wenn nötig, so Scholz. Diese Klarheit in der Ansage hätten die Bürger auch in anderen Politikbereichen verdient. Stattdessen wurden ihnen Zahlen und Einsparziele genannt, die zumindest zum Teil auf dem Prinzip Hoffnung zu beruhen scheinen.