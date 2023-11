So nicht! Einstimmig haben sich die Gesundheitsminister der Länder gegen die Krankenhausreform von Bundesfinanzminister Karl Lauterbach (SPD) gestellt. Ihren Ärger über den aktuellen Stand der Reform, die zum Jahreswechsel in Kraft treten sollte, haben sie in einem Brief an Lauterbach ausbuchstabiert.

Dieser liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor. Dass es Nachbesserungsbedarf gibt, erkennt offenbar auch Lauterbach. Er hoffe nun auf einen neuen Starttermin zu Ostern.

Der Absender kommt aus Baden-Württemberg

Als Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz der Länder hat Baden-Württembergs Ressortchef Manfred Lucha (Grüne) den Brief im Namen all seiner Kollegen bereits vor einer Woche an Lauterbach geschickt. Das bestätigt ein Sprecher Luchas auf Anfrage.

Eine Antwort gebe es bislang nicht. Unter anderem kritisieren die Gesundheitsminister, dass die künftige Krankenhausfinanzierung als „Kernstück der Reform“ weiterhin unklar sei und dass ambulante und stationäre Versorgung besser verzahnt werden müssten.

Die bisherigen Verhandlungen über die Krankenhausreform seien „sehr enttäuschend“, erklärt Lucha im Namen der Ländergesundheitsminister im Anschreiben. Sie entsprächen nicht den gemeinsam beschlossenen Eckpunkten vom Juli.

Minister fordern eine „ergebnisoffene“ Diskussion

Statt wie geplant beim nächsten Treffen am 23. November das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVG) final zu beschließen, fordern die Minister der Länder eine „zeit- und ergebnisoffene, politische Aussprache“ ‐ ohne anschließende Pressekonferenz. Dem Vernehmen nach fühlten sich die Länderminister von Lauterbach zuletzt massiv unter Druck gesetzt, als er die Presse für zwei Stunden nach Sitzungsbeginn eingeladen hatte.

Der Starttermin der von Lauterbach vor einem Jahr als „Revolution“ angekündigte Krankenhausreform zum Jahreswechsel ist damit nicht zu halten. Er selbst erklärt, „dass wir die Reform bis Ostern beschließen werden und es uns gelingen wird, alle Kliniken, auf die wir nicht verzichten können, auch weiterhin am Netz zu halten“.

Für die Länder ist von elementarer Bedeutung, dass die finanzielle Situation der Kliniken durch ein Vorschaltgesetz stabilisiert wird. Stefanie Drese

Zum aktuellen Verhandlungsstand selbst möchte sich das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht äußern. Auskunftsfreudiger ist Stefanie Drese, die Gesundheitsministerin von Mecklenburg-Vorpommern und Interessenvertreterin der ostdeutschen Länder in der Bund-Länder-Redaktionsgruppe zur Krankenhausreform.

Krankenhäuser brauchen Überbrückungs-Geld vom Bund

„Für die Länder ist von elementarer Bedeutung, dass die finanzielle Situation der Kliniken durch ein Vorschaltgesetz stabilisiert wird.“ Sprich: Der Bund müsse den Kliniken Geld zum Überbrücken geben, damit Krankenhäuser handlungsfähig bleiben, bis die Reform wirkt.

Lauterbach hatte in der Vergangenheit immer wieder auf drei zentrale Ziele der Reform verwiesen: Die Wirtschaftlichkeit der Kliniken soll nicht mehr allein entscheidend sein, die Behandlungsqualität soll steigen und das gesamte System von Bürokratie befreit werden.

Bislang bekommen die Krankenhäuser über sogenannte Fallpauschalen Geld für ihre Behandlungen. Das habe die Häuser zu stark ökonomischen Zwängen ausgesetzt, so das Ministerium. Viele Krankenhäuser wären von der Schließung bedroht, wenn sich nichts ändert. Stattdessen würden notwendige Kliniken durch die Reform Vorhaltepauschalen erhalten.

Fallpauschalen sollen abgeschafft werden

„Das heißt, sie bekommen eine Art Existenzgarantie, selbst wenn sie vergleichsweise wenige Behandlungen anbieten. Somit bestimmt die Qualität und nicht mehr die Quantität die Versorgung“, erklärt das Ministerium.

Ohne Reform würden viele Kliniken ungesteuert Insolvenz anmelden müssen, hatte Lauterbach gesagt. „Mit der Reform bekommen Krankenhäuser wieder eine Perspektive.“ Gleichzeitig will der Minister nicht ausschließen, „dass die eine oder andere Klinik Insolvenz anmelden muss, bevor das Gesetz richtig wirkt“.

Den ostdeutschen Länder ist laut Drese immens wichtig, dass Kliniken in dünn besiedelten Regioen nicht nur die künftige Vorhaltefinanzierung bekommen, sondern eine Sockelfinanzierung obendrauf. „Es muss anerkannt werden, dass für die Qualität der Versorgung auch die Erreichbarkeit von Bedeutung ist“, sagt sie.