Klare Worte statt Schwurbelsprech

Besonders die Ampel-Koalition arbeitet sich in diesen Tagen an den Plänen für den künftigen Bundeshaushalt 2025 ab. „Wir müssen sparen“, heißt es von allen Seiten. Falsch, möchte man den Haushältern in Berlin zurufen. Es muss ehrlicherweise heißen: „Wir müssen streichen, kürzen, kappen.“

Der Unterschied: Wer spart, verzichtet auf den Verbrauch von Einkommen und Konsum. Er hat während der Sparphase Geld, das er zuvor verdient hat, das übrig war, auf seinem Konto.

Wenn Politiker angeblich sparen, so geben sie Geld, das sie über Kredite hätten beschaffen müssen, nicht aus. Übrig bleibt nichts.

Ein krasses Beispiel für diese sprachliche Nebelwerferei ist das angebliche Sondervermögen, das Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ankündigte: Die Bundeswehr soll damit besser ausgestattet werden. In Wahrheit handelt es sich um Sonderschulden, einen Nebenhaushalt, der mit Zins und Zinseszins zurückgezahlt werden muss. Ein Vermögen dagegen bringt dem Eigentümer Zins und Zinseszins.

Beispiele für sprachliche Schwurbeleien, die Wahrheiten verschleiern, finden sich zuhauf. Wenn von Zukunftsinvestitionen die Rede ist, mag das noch harmlos und aufblähend sein: Wer hat jemals in die Vergangenheit investiert?

Gefährlich wird es, wenn von Asyltourismus gesprochen wird: Menschen, die nach Deutschland kommen, sehnen sich nach einem sicheren Zufluchtsort. Ihnen wird aber die Idee einer Ferienreise unterstellt: Dies ist gänzlich unangebracht. Bewusst falsch gewählte Bilder und Begriffe sollen die Wahrnehmung beeinflussen. Die Rede von der Flüchtlingswelle ließ die Fluchtbewegung im Jahr 2015 unkontrollierbar und damit unnötig beängstigend erscheinen.

„Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar“, wusste die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. Verteidigungsminister Boris Pistorius beispielsweise formuliert klar und fordert angesichts neuer Krisen eine neue Mentalität in der Gesellschaft: „Wir müssen kriegstüchtig werden.“ Politiker sind gut beraten, sich an Wahrheit und Klarheit zu halten: Ihr Wahlvolk kennt die Zumutungen nur allzu gut. Auch ohne Schwurbelsprech.