Gesundheit

Kinderärzte–Präsident: Notfall–Gebühr bei unnötigen Fällen

Berlin / Lesedauer: 1 min

Ein Arzt untersucht im Olgahospital des Klinikums Stuttgart einen kleinen Patienten. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa )

Wer bei „Pickeln am Po“ den Notdienst in Anspruch nimmt, belaste die ohnehin schon knappen Ressourcen, sagt Kinderärzte–Präsident Fischbach. In solchen Fällen hält er eine Eigenbeteiligung für sinnvoll.

Veröffentlicht: 07.08.2023, 03:39 Von: Deutsche Presse-Agentur