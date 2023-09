Keine Sternstunde

n Thüringen hat die CDU im Landtag einen Gesetzesvorschlag zur Senkung der Grunderwerbssteuer mit den Stimmen der als gesichert rechtsextrem geltenden Höcke–AfD (und übrigens auch der Liberalen) gegen die rot–rot–grüne Minderheitsregierung durchgedrückt. Der Aufschrei ist laut, die Brandmauer–Debatte hitzig. Zu befürchten steht, dass sowohl der Vorgang an sich als auch die lautstarke Empörung darüber am Ende vor allem der AfD in die Karten spielt. Die CDU hat einen Fehler gemacht. Der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow aber auch.

Richtig ist grundsätzlich, dass die CDU auch im fragilen Thüringer Landtag ihre politische Arbeit nicht vom Abstimmungsverhalten der AfD abhängig machen kann. So viel Einfluss auf die eigene Arbeit sollte die altehrwürdige Union den neurechten Kameraden nicht gewähren. Trotzdem hätte Thüringens CDU–Chef Mario Voigt besser auf Kooperation als auf Konfrontation gesetzt und sich die Muskelspiele in Richtung der ungeliebten rot–rot–grünen Minderheitsregierung verkniffen. Das hätten ihm seine Unions–Kollegen Merz, Söder und Hagel in ihren Statements durchaus etwas differenzierter ins Stammbuch schreiben dürfen.

Voigt hätte die Größe und das Verantwortungsbewusstsein zeigen müssen, das späte Gesprächsangebot des Ministerpräsidenten anzunehmen. Ramelow hatte der CDU kurz vor der Abstimmung vorgeschlagen, über andere Möglichkeiten der Familienförderung zu sprechen. Damit ist der Linken–Politiker aber keineswegs aus dem Schneider. Er hat zu lange taktiert. Seine Kompromissbereitschaft in allerletzter Minute kam zu spät. Das, was er einen „Pakt mit dem Teufel“ nennt, hätte er selbst verhindern können und müssen.

So haben CDU und Linke der Thüringer AfD gemeinsam zu einem politischen Erfolg verholfen, den die Rechtsaußenpartei nun genüsslich für sich ausschlachten kann. Eine politische Sternstunde war das nicht.