Keine Staatsgelder für „Die Heimat“

Die rechtsextreme Partei „Die Heimat“, die vormalige Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), muss verstärkt nach privaten Geldgebern Ausschau halten. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist sie für sechs Jahre von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Im Folgenden Fragen und Antworten zu der Entscheidung vom Dienstag.

Wie begründen die Karlsruher Richter das Urteil?

Die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats, Doris König, formulierte es so: „Die Antragsgegnerin missachtet nach wie vor die freiheitliche demokratische Grundordnung und ist nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Mitglieder und Anhänger auf deren Beseitigung ausgerichtet.“ Damit seien die Voraussetzungen eines Finanzierungsausschlusses gemäß Art. 21 Abs. 3 Satz 1 Grundgesetz erfüllt. Das politische Konzept der Partei sei weiterhin nicht mit der Garantie der Menschenwürde im Sinne des Grundgesetzes und mit dem Demokratieprinzip vereinbar, erläuterte König. Insbesondere belegten die Organisationsstruktur, die regelmäßige Teilnahme an Wahlen und sonstige Aktivitäten sowie die Vernetzung mit nationalen und internationalen Akteuren des Rechtsextremismus, dass „Die Heimat“ auf „die Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ausgerichtet“ sei.

Warum hat sich das Bundesverfassungsgericht erneut mit der NPD/„Die Heimat“ beschäftigt?

Weil der Gesetzgeber nach dem zweiten erfolglosen NPD-Verbotsverfahren 2017 eine Möglichkeit geschaffen hat, verfassungsfeindliche Parteien von der staatlichen Finanzierung auszuschließen. In dem Verfahren vor sieben Jahren hatten die Karlsruher Richter festgestellt, dass die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele verfolge und es „eine Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus“ gebe, sie aber zu schwach und unbedeutend sei, um diese Ziele durchzusetzen. Das Gericht gab aber auch einen wichtigen Hinweis: Auch wenn eine verfassungsfeindliche Partei nicht verboten sei, könne sie von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen werden. Daraufhin änderten Bundestag und Bundesrat das Grundgesetz - indem sie Art. 21 um Abs. 3 ergänzten. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung stellten 2019 gemeinsam den Antrag, die NPD und mögliche Ersatzparteien sechs Jahre lang von der Teilfinanzierung auszuschließen. Der Zeitraum ist gesetzlich vorgegeben. Mit dem 129 Seiten langen Urteil entfallen auch steuerliche Begünstigungen der Partei und der Zuwendungen an sie.

Wie funktioniert die Parteienfinanzierung?

Parteien können gemäß Parteiengesetz Geld vom Staat für ihre Arbeit bekommen. Die Summe wird nach einem bestimmten Schlüssel berechnet, wobei unter anderem Wählerstimmen eine Rolle spielen. Um berechtigt zu sein, müssen Parteien Mindestanteile bei den jeweils jüngsten Wahlen auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene erreichen. Da das der NPD zuletzt nicht gelang, bekam sie nach Zahlen des Bundestags seit 2021 kein Geld mehr. Ein Jahr zuvor waren es rund 370.600 Euro gewesen - zugute kamen ihr damals 3,02 Prozent der Stimmen bei der Landtagswahl 2016 in Mecklenburg-Vorpommern. Die Partei hat laut einem Sprecher rund 3000 Mitglieder. Mitglieder und Sympathisanten können mögliche Zuwendungen infolge des Urteils nicht mehr von der Steuer absetzen.

Hat das Urteil womöglich Folgen für die AfD?

Nein, zumindest keine direkten. Um auch die AfD von der staatlichen Finanzierung auszuschließen, müsste das Bundesverfassungsgericht feststellen, dass sie verfassungsfeindlich ist. Diese Voraussetzung wäre also dieselbe wie bei einem Verbotsverfahren. FDP-Chef Christian Lindner zeigte sich am Montag wenig überzeugt von der Idee, die AfD von der staatlichen Finanzierung auszuschließen. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, „dass die Parteien des demokratischen Zentrums sich einer unliebsamen Konkurrenz erwehren wollen, indem sie auf Mittel des Parteienrechts zurückgreifen“, sagte Lindner dem Sender „Welt“. CSU-Chef Markus Söder hatte in der aktuellen Debatte um ein mögliches AfD-Verbot die Option eines Finanzierungsausschlussverfahrens ins Gespräch gebracht. Das Urteil „könnte am Ende auch eine Blaupause für die AfD sein und gegen die AfD“, sagte Bayerns Regierungschef.

Auf welche Reaktionen stieß die Entscheidung?

Wenig überraschend ist „Die Heimat“ mit dem Urteil nicht zufrieden. Mit der Entscheidung werde „eine missliebige Konkurrenz von dieser Förderung verbannt“. Es sei ein Exempel gegen eine „volkstreue Partei“ statuiert worden, teilte der Parteivorsitzende Frank Franz schriftlich mit.

Umso erfreuter waren die Reaktionen von Ampel-Politikern, aber auch aus CDU und CSU. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte. „Von der heutigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts geht ein klares Signal aus: Unser demokratischer Staat finanziert keine Verfassungsfeinde.“ Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann betonte, das Gericht habe deutlich aufgezeigt: „Es gibt auch unterhalb der Schwelle des Parteiverbots Mittel und Wege sich gegen die Verfassungsfeinde zu stellen“, so der CSU-Politiker. Diese Möglichkeiten würden „selbstverständlich“ ausgeschöpft.

Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Stephan Brander äußerte sich vor dem Urteil im Bayerischen Rundfunk gelassen. Das habe mit der AfD nichts zu tun. Die Forderungen nach einem Ausschluss seiner Partei von der Finanzierung seien „hysterisch“.