Ein Rüffel vom Lehrer wegen einer zu kurzen Hose oder eines bauchfreien Oberteils? Ein Szenario, dass sich der Bundeselternrat realistisch vorstellen kann. Deren Vorsitzende schlägt Bekleidungsregeln an Schulen vor, die in die Hausordnung der Einrichtungen aufgenommen werden sollen. Lehrer könnten Schüler sogar nach Hause schicken, damit die sich „ordentlich“ anziehen.

Der Vorschlag ergibt keinen Sinn und ist ein schlechter Kompromiss, in der immer mal wieder aufflammenden Debatte um eine generelle Schuluniform–Pflicht. Einerseits wären vorgeschriebene Bekleidungsregeln ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Kinder und Eltern, andererseits würden Schuluniformen soziale Unterschiede unter Schülern weniger offen legen und das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Keine einheitlichen Regeln möglich

Doch die Vorteile einer Uniform kommen bei der Anregung des Bundeselternrates überhaupt nicht zur Geltung. Muss ein Schüler etwa zuhause bleiben, wenn er nur diese eine, zerrissene Hose hat? Ein solcher Versuch, die Kleidungswahl in Schulen zu reglementieren, verhindert soziale Unterschiede nicht. Im Gegenteil: Hausordnungen machen Ungleichheiten weiterhin deutlich und belasten finanzschwache Haushalte, die sich neue, „ordentliche“ Klamotten eigentlich nicht leisten können. Ein Schüler ist nicht automatisch schlechter, weil er Jogginghose, Fußballtrikot oder Flip–Flops trägt.

Und wer entscheidet, ab wann ein T–Shirt zu kurz ist? Welches Oberteil ist in der Realschule zu knapp, für das Gymnasium vier Straßen weiter aber noch in Ordnung? Einheitliche Regelungen sind nicht durchsetzbar. Wenn an jeder Schule verschiedene Klamotten–Normen gelten, wäre das den Schülern gegenüber unfair. Kontrollieren sollen diese Regeln dann wohl die Lehrer. Die sind aber genug ausgelastet und wollen sich in der Schülerschaft nicht als Kleiderpolizei unbeliebt machen.

Der Vorschlag des Bundeselternrats würde zu mehr Ärger bei Schülern, Lehrern und Eltern führen. Außerdem gibt es in der Bildungspolitik genug andere Baustellen, die angepackt werden müssen, bevor man über Kleiderordnungen diskutiert.