So viel Dynamik wie aktuell war wohl nur selten in der deutschen Parteilandschaft - knapp zwei Wochen nach der Gründung der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht erblickte eine weitere das Licht des politischen Lebens: In Erfurt wurde die Werteunion aus der Taufe gehoben - nach eigener Aussage repräsentiert sie „als erkennbarer Teil einer großen Basisbewegung, die Interessen wertkonservativer Mitglieder von CDU, CSU und ihrer Sonderorganisationen“.

Offen für Zusammenarbeit mit der AfD

Dabei formuliere die Werteunion Positionen, die bis vor 10 bis 15 Jahren noch ganz selbstverständlich zum Meinungsspektrum der Union gehört und ihr Ergebnisse von über 40 beziehungsweise 50 Prozent beschert hätten. „Wir stehen konstruktiv-kritisch, aber dennoch loyal zu CDU und CSU. Die Werteunion wendet sich strikt gegen jeden Extremismus und lehnt jede verfassungswidrige Position ab“, heißt in einer Mitteilung der neuen Partei.

Parteipolitisch spalte sich die Werteunion, die bisher in der CDU angedockt war, von den Unionsparteien ab und werde in Zukunft eigenständiger parteipolitischer Akteur, der keine Brandmauern pflege und damit gesprächsbereit in alle politische Richtungen sei, so das Credo der Partei. Mit anderen Worten: Die Werteunion ist offen für eine Zusammenarbeit mit der AfD.

Als Verfassungsschutz-Chef abberufen

Der neue Vorsitzende der Werteunion ist dabei politisch kein Unbekannter - das langjährige CDU-Mitglied Hans-Georg Maaßen führt die neue Partei. „Während sich die bisherigen Unionsparteien inhaltlich und programmatisch immer weiter von ihren Wurzeln entfernen, wird die Werteunion mit einem neuen Angebot in der Parteienlandschaft um den Souverän werben“, sagte Maaßen, der von 2012 bis 2018 Präsident des Verfassungsschutzes war.

Maaßen war vor sechs Jahren von seinem Posten abgerufen worden, weil er in einem Interview Zweifel daran geäußert hatte, dass es während damaliger Ausschreitungen in Chemnitz zu Hetzjagden auf ausländisch aussehende Menschen gekommen sei. Dem Verfassungsschutz lägen „keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben“, hatte Maaßen betont. Auch lägen keine Belege für die Authentizität eines im Internet verbreiteten Videos vor, das eine solche mutmaßliche Jagd zeige.

Eins politisch nah, jetzt distanziert

Einer, der in seiner ersten Legislaturperiode (2017-2021) als Bundestagsabgeordneter durchaus viele Positionen von Maaßen inhaltlich geteilt hatte, war der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor aus Vorpommern. Amthor war es auch, der Maaßen damals öffentlich verteidigte.

Maaßen kämpfe „für unsere Verfassung“, betonte der junge Unionspolitiker beispielsweise in einem TV-Interview im September 2018. Im Frühjahr zuvor sollte Maaßen ursprünglich zum Heringsessen zu Amthor nach Ueckermünde kommen. Der Plan wurde jedoch geändert, letztlich kam der heutige CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz nach Vorpommern.

Als Amthor wenig später mit Korruptionsvorwürfen und unlauterer Lobbyarbeit zu kämpfen hatte, wurde auch bekannt, dass er in jener Zeit engere Verbindungen zu Maaßen hatte - beispielsweise existieren Fotos von einem gemeinsamen geschäftlichen Treffen in einem Fünf-Sterne-Hotel im mondänen Schweizer Winterort St. Moritz. Heute hat sich Amthor von dieser Lobby-Affäre politisch weitgehend erholt - und distanziert sich von Maaßen. „Wir haben keinen Kontakt mehr“, sagte der heute 31-Jährige auf Nordkurier-Anfrage.

Harsche Beurteilung der politischen Konkurrenz

Die Gründung der Werteunion mit Maaßen an der Spitze sieht Amthor eher skeptisch. „Eine fortschreitende Zersplitterung der Parteienlandschaft ist nicht hilfreich und erschwert am Ende nur die Durchsetzung einer Politikwende zur Ablösung dieser linken Ampelkoalition. Zudem herrscht an Protestparteien ohne politische Machtoptionen derzeit nun wahrlich kein Mangel“, so der Christdemokrat, der selbst zum konservativen Teil der CDU gehört.

Laut Amthor habe die CDU mit ihrem neuen Grundsatzprogramm wieder zu ihrem Markenkern und zur Regierungsfähigkeit zurückgefunden. Deshalb ist für den Vorpommer klar: „Wer nicht nur Protest, sondern einen Regierungswechsel zu nicht-linker Politik will, der muss die CDU wählen.“

Amthors Einschätzung zeigt aber auch, dass das Ringen um Wählerstimmen rechts von der Mitte härter wird. Neben der AfD, der Werteunion und Teilen der Freien Wähler muss sich auch die Volkspartei CDU auf diesem Terrain behaupten.

Gleichzeitig muss die CDU aber auch ein grünes Klientel mit ihrem Programm abdecken - wie es beispielsweise die beiden christdemokratischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (NRW) und Daniel Günther (Schleswig-Holstein) in Koalitionen mit den Grünen beweisen müssen. Ein Spagat mit politischer Verletzungsgefahr.