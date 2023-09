Kässpätzle im Kiez

Wer bei Google die Stichworte Friedrich Merz und Fettnäpfchen eingibt, stößt auf Schlagzeilen wie „Friedrich Merz badet in Fettnäpfchen“, „Merz auf Fettnäpchen–Bewährung“ oder „Merz als Fettnäpfchensuchmaschine“.

Gemein, denn der CDU–Chef wird oft nur falsch verstanden. Jetzt auch wieder, als er bei einer Wahlkampfveranstaltung erklärte: „Nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillamoos ist Deutschland.“ Nun ist Gillamoos kein Kiez und kein Land, sondern ein Jahrmarkt im niederbayerischen Abensberg. Wie auch immer, die Kritik an Merz fällt deftig aus, die Rede ist von Deutschtümelei. Unverständnis über Merz herrschte allerdings auch beim Gillamoos, fragten sich die Bierzeltbesucher doch: „Seit wann gehört Bayern denn zu Deutschland?“

Irritierung lösten die Worte auch in Kreuzberg aus — vor allem bei den dortigen Schwaben. Dazu muss man wissen, dass in Berlin mindestens 300.000 Schwaben leben, in den 1970er–Jahren bevorzugt in Schöneberg — und seit den 1980er–Jahren in Kreuzberg. In dem Kiez ist es daher leicht, gute Kässpätzle zu bekommen, auch Bier von Meckatzer, Ochsen oder Härle steht hoch im Kurs. Eigentlich schade, dass die Schwaben nun erfahren müssen, dass sie gar nicht zu Deutschland gehören. Egal, der Bundestag liegt ja um die Ecke, vielleicht kommt der CDU–Chef mal auf Auslandsreise vorbei, und sei es nur auf eine andere Kiezspezialität: Weißwurstfrühstück. (dg)