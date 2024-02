Vier Schnellboote tauchten neben dem Containerschiff „Maersk Hangzhou“ im Roten Meer auf. Huthi-Kämpfer auf den Booten feuerten mit Bordwaffen und Sturmgewehren auf das Schiff, um es zu entern. Alarmiert von einem SOS-Signal des Frachters hoben Kampfhubschrauber von zwei nahen amerikanischen Kriegsschiffen ab, um der „Maersk Hangzhou“ beizustehen - auch sie wurden von den Huthis auf den Booten angegriffen. Darauf schossen die Helikopter auf die Boote und versenkten drei von ihnen. Mindestens zehn Huthis starben.

Das Gefecht am frühen Morgen des 31. Dezember war die bisher schwerste Konfrontation zwischen den Huthi-Rebellen und westlichen Kriegsschiffen im Roten Meer. Könnte die deutsche Fregatte „Hessen“, die ab diesem Freitag bei der EU-Mission „Aspides“ zivile Schiffe gegen die Huthis schützen soll, in ähnliche Kämpfe mit den jemenitischen Rebellen geraten? Die Huthis drohen den Europäern schon. „Spielt nicht mit dem Feuer“, sagt Mohamed Ali al-Huthi, einer der Anführer der Rebellen.

Deutscher Einsatz sei „defensiv“

Deutschland suche keinen Konflikt mit den Huthis, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bei einem Besuch auf der „Hessen“ kurz vor dem Einsatz: Die Fregatte habe ein „ausschließlich defensives Mandat“. Viel hängt davon ab, ob die Huthis unter „defensiv“ dasselbe verstehen wie die Deutschen. Die Erfahrung anderer Kriegsmarinen westlicher Staaten im Roten Meer spricht nicht dafür. Zu dem Angriff auf die „Maersk Hangzhou“ am Silvestertag zum Beispiel erklärten die Huthis, schuld am Blutvergießen seien die Amerikaner, die mit ihrem Beschuss der Schnellboote ein Verbrechen begangen hätten.

Die iranisch unterstützten Huthis greifen seit Oktober westliche Frachter im Roten Meer an, die sie wegen ihrer Eigentümer, Ladung oder Zielhäfen mit Israel in Verbindung bringen. Im November kaperten die Huthis zudem den israelisch-japanischen Frachter „Galaxy Leader“; die Mannschaft halten sie seitdem gefangen. Mit den Angriffen wollen die Rebellen die Hamas-Miliz in ihrem Krieg gegen Israel in Gaza unterstützen. Die Huthis haben damit den Frachterverkehr durch das Rote Meer und den Suez-Kanal abgewürgt.

Warnung der Huthis

Um die Huthis zu stoppen, laufen im Roten Meer drei westliche Militäreinsätze. Die Aktion „Wächter des Wohlstands“ unter Führung der USA hat dasselbe Ziel wie die vor wenigen Tagen gestartete EU-Operation „Aspides“, an der die „Hessen“ teilnimmt: die zivile Schifffahrt zu schützen.

Mohamed Ali al-Huthi, ein Vetter von Huthi-Chef Abdulmalik al-Huthi, drohte den Europäern mit weiteren Angriffen. Der europäische Einsatz sei bestenfalls überflüssig, denn im Roten Meer würden keine Schiffe aus fremden Ländern gebraucht, sagte er an die Europäer gerichtet, wie die iranische Nachrichtenagentur Irna meldete: „Wenn ihr etwas Dummes tut, werden eure Schiffe zerstört. Ihr seid gewarnt.“