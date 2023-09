USA

Juristische Niederlage für Trumps früheren Stabschef Meadows

Washington/Atlanta

Mark Meadows, damals Stabschef des Weißen Hauses, spricht in Washington mit Reportern. (Foto: Alex Brandon/AP )

Neben Donald Trump gibt es in Georgia 18 weitere Angeklagte. Einer von ihnen ist Mark Meadows. Der will seinen Fall an ein Bundesgericht verlegen — und scheitert.

09.09.2023