Migration

JU-Chef: Abgelehnte Asylbewerber sollen in „Rückkehrzentren“

Berlin / Lesedauer: 2 min

2022 wurden nach Angaben der Bundesregierung knapp 13.000 ausreisepflichtige Personen aus Deutschland abgeschoben. (Foto: Patrick Pleul/dpa )

„Rückkehrzentren“ und nur Sachleistungen für Ausreisepflichtige sowie Kita-Pflicht in „Problem-Bezirken“: Für die Migrationspolitik in Deutschland sieht JU-Chef Winkel Dänemark in einer Vorbild-Funktion.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 03:32 Von: Deutsche Presse-Agentur