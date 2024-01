„Es muss gespart werden“ - fast mantramäßig ist dieser Satz immer wieder aus der Ampelkoalition zu hören. Nach dem vernichtenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts und der Einkassierung des verfassungswidrigen Nachtragsetats aus dem Jahr 2021 kämpften SPD, FDP und Grüne über Wochen mit sich, um das entstandene 60-Milliarden-Loch durch Einsparungen zu stopfen.

Dabei fällt es der aktuellen Bundesregierung - aber auch schon der Großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel - in den vergangenen Jahr extrem schwer, in der eigenen Bundesverwaltung den Rotstift anzusetzen. Ganz im Gegenteil - laut einer aktuellen Studie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ist die Zahl der Beamtenstellen in der Bundesverwaltung und insbesondere in den Ministerien deutlich ausgeweitet worden.

27 Prozent Steigerung

Gegenüber dem letzten Haushaltsjahr der Großen Koalition unter Merkel 2021 ist die Zahl der Beamtenstellen bis zum aktuellen Haushalt 2024 um 11.507 gewachsen, ein Plus von 6,3 Prozent, heißt es in einer Mitteilung der INSM. In den Bundesministerien beträgt der Zuwachs sogar 8,4 Prozent. Noch stärker als die Zahl der Stellen wachsen die Ausgaben fürs Personal: von knapp 36 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf über 43 Milliarden Euro 2024 - ein Plus von gut 20 Prozent.

Diese exorbitante Ausweitung der Beamtenstellen passt nicht in eine Zeit knapper Haushaltsmittel und eines allgemeinen Fach- und Arbeitskräftemangels. Thorsten Alsleben

Gegenüber dem Jahr 2017 ist die Zahl der Beamtenstellen um mehr als 27 Prozent gestiegen: von 152.229 auf 194.034. Die Zahl der Angestellten ist in dem Zeitraum nahezu gleich geblieben. Insgesamt plant der Bund für dieses Jahr mit 298.407 Beschäftigten (Beamte und Angestellte).

Kritik vom Geschäftsführer des Instituts

Zahlen, die INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben alarmieren. „Diese exorbitante Ausweitung der Beamtenstellen passt nicht in eine Zeit knapper Haushaltsmittel und eines allgemeinen Fach- und Arbeitskräftemangels.“

Der Stellenaufwuchs laufe seit Jahren, moniert Alsleben. „Die Ampel setzt die unselige Stellenmehrung der Groko unvermindert fort, parteiübergreifend.“ Alsleben fordert deshalb eine „One-in-two-out“-Regel für Einstellungen: Erst wenn zwei Stelleninhaber ausgeschieden sind, soll ein neuer dafür eingestellt werden dürfen. Außerdem lehnt Alsleben neue Verbeamtungen in den Ministerien vollständig ab. Stattdessen sollten nur noch Angestellte neu beschäftigt werden. Dies sei langfristig günstiger für die öffentlichen Haushalte, weil die Pensionsverpflichtungen wegfielen.

Wer die größte Personalexplosion hat

Und wer hat die meisten personellen Neuzugänge? Den höchsten Stellenzuwachs im Bereich der Bundesverwaltung hat seit 2017 der Bundesdatenschutzbeauftragte vorzuweisen: ein Plus von fast 177 Prozent. Unter den Ministerien der Ampelregierung fällt das Bundesbauministerium unter Führung von Clara Geywitz (SPD) auf. Seit 2022 haben sich die Planstellen für Beamte mehr als verdoppelt, von 187 auf 431 (+130,5 Prozent) sowie die Stellen für Angestellte mehr als verdreifacht, von 39 auf 128 (+228,2 Prozent).

„Das Bauministerium scheint sich mehr auf den Stellenaufbau als auf den Wohnungsbau zu konzentrieren. Während der Wohnungsbau in Deutschland stagniert und weit unter den Zielvorgaben bleibt, explodierte die Zahl der Beamtenstellen“, ätzt INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben in Richtung der SPD-Politikerin.