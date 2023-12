Der Krieg in der Ukraine. Der Terror in Israel und das Sterben im Gazastreifen. Gewalt in Berg-Karabach. Dazu die Sorge um die möglichen Folgen des Klimawandels. Plus die Inflation, die jeder von uns im eigenen Geldbeutel spürt.

Wie kann Weihnachtsstimmung aufkommen, wenn ein Großteil der Bevölkerung mit Blick auf Politik und Gesellschaft desillusioniert ist?

Hier lohnt ein Blick auf das Geschehen im Bethlehem, von dem die Evangelisten berichten: Mitten in die Zeit brutaler römischer Besatzung, in die Armut des Stalles, in die Hoffnungslosigkeit des Volkes Israel setzt Gott einen Punkt. Er wagt einen Neuanfang und startet eine Initiative, die zeigt: Es muss nicht alles bis zum Ende schlecht und trostlos weitergehen.

Dass man in der Welt Vertrauen haben kann und dass man für die Welt hoffen darf, ist vielleicht nirgends knapper und schöner ausgedrückt als in den Worten, mit denen die Weihnachtsoratorien die ,Frohe Botschaft‘ verkünden. ,Uns ist ein Kind geboren‘. Hannah Arendt

Die Philosophin Hannah Arendt schreibt: „Dass man in der Welt Vertrauen haben kann und dass man für die Welt hoffen darf, ist vielleicht nirgends knapper und schöner ausgedrückt als in den Worten, mit denen die Weihnachtsoratorien die ,Frohe Botschaft‘ verkünden. ,Uns ist ein Kind geboren‘.“

Das Kind, das geboren wurde, hat als Jesus Christus mit seiner Botschaft - Glaube, Liebe, Hoffnung - die Welt zum Positiven verändert. Alles fing ganz klein an.

Empfohlene Artikel

„So geht es mit Euch nicht weiter!“ Mit diesem Ausrufezeichen, das Gott gesetzt hat, kann jenes Weihnachtsgeschehen im Stall von Bethlehem heute lehrreich sein: Indem wir Weihnachten feiern, ganz klein bei uns anfangen und ein paar Ausrufezeichen der Zuversicht setzen. Mit den jetzt anstehenden Besuchen, Gesprächen, Geschenken, Gottesdiensten, Spenden und Festessen setzen wir friedliche Kontrapunkte zum Weltgeschehen, zu Angst, Panik und gedrückter Stimmung. Je mehr Positives passiert, desto mehr setzt sich Positives fort. Darum: Jetzt feiern wir erst recht!

Der Verlag und die Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, frohe und gesegnete Weihnachten!