Zustimmung zur Abschaffung der Argrardiesel-Subvention: CDU-Mann erklärt es

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Deutschen Bundestags steht selten im Fokus der Aufmerksamkeit. Nun aber zirkuliert in sozialen Medien eine Information über eine Abstimmung vom Dezember vergangenen Jahres.

Demnach haben die Mitglieder des Ausschusses einstimmig für die Abschaffung von Vergünstigungen für Agrarfahrzeuge bei der Kfz-Steuer gestimmt - eine Sparmaßnahme, die die Bauernproteste mit ausgelöst hat, inzwischen von der Bundesregierung aber zurückgenommen wurde.

Union und AfD stimmten der Abschaffung zu

Einstimmig heißt: Auch die Vertreter von Union und AfD, die sich öffentlich auf die Seite der Bauern schlagen, hätten der Subventionskürzung zugestimmt.

So isses

Der Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus Mitgliedern von CDU-CSU-AfD hat einstimmig beschlossen und eingefordert pic.twitter.com/bUS5fCqndS — martin.hasi 🤌 (@hasi_martin) January 5, 2024

Ampel-Politiker greifen diesen Vorgang gerne auf - so etwa der Chef der Südwest-FDP Michael Theurer, der am Samstag in Stuttgart Bauern traf, die dort im Umfeld des FDP-Dreikönigstreffens eine Mahnwache abhielten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss habe „mit allen Stimmen“ für die Abstimmung dieser Subvention gestimmt, sagte Theurer den Landwirten.

Biberacher CDU-Mann Rief reagiert empört

Der Biberacher CDU-Abgeordnete Josef Rief, einer von fünf Vertretern der Unionsfraktion in dem Ausschuss, reagiert empört auf diese Lesart.

Tatsächlich hätte die Ampel nicht Wort gehalten, so der Christdemokrat, der selbst Landwirt ist und am Montag an der Protestveranstaltung in Ravensburg teilnehmen will.

Josef Rief (CDU). (Foto: oh )

Er erklärt den Vorgang so: Die Kfz-Steuervergünstigung für Agrarfahrzeuge werde vom Bundesrechnungshof schon lange kritisiert. Die unionsgeführten Bundesregierungen hätten von dem Thema aber die Finger gelassen, weil Änderungen immer Ungerechtigkeiten nach sich gezogen hätten.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) habe das Thema aber nun angehen wollen. „Uns war wichtig, wenn die Steuerbefreiung abgeschafft wird, muss es an anderer Stelle einen Ausgleich geben“, sagte Rief der „Schwäbischen Zeitung“.

Auf dieser Basis habe die Union zugestimmt. Den Ausgleich habe es aber nie gegeben. „Damit ist unsere Zustimmung obsolet.“ Inzwischen habe sich das Thema erledigt - die Steuervergünstigung für Agarfahrzeuge bleibe ja erhalten.

Empört auf Theurers Aussagen reagierte auch Nina Warken, Generalsekretärin der Südwest-CDU: „Die FDP verdreht in ihrem Kampf mit der Fünfprozenthürde permanent die Fakten, wie es ihnen gerade passt.“