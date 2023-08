Konflikte

Israels Verteidigungsminister warnt Hisbollah scharf

Tel Aviv / Lesedauer: 2 min

Im Kriegsfall «werden wir nicht zögern, unsere ganze Stärke einzusetzen», sagt Israels Verteidigungsminister Joav Galant. (Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa/Archiv )

In den vergangenen Wochen ist die Spannung in der Grenzregion mit dem Libanon gewachsen. Man wolle keinen Krieg, sagt Israels Verteidigungsminister Galant. Und richtet dennoch deutliche Worte an das Nachbarland.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 15:56 Von: Deutsche Presse-Agentur