In keinem Land Westeuropas wird so eifrig Israel-Bashing betrieben wie in der Republik Irland. Vier Wochen nach den Hamas-Massakern in Israel mit 1400 Toten bestimmen die Bilder vom Massensterben in Gaza die öffentliche Wahrnehmung. Die Regierung in Dublin fordert den sofortigen Waffenstillstand, der konservative Premierminister Leo Varadkar denunziert die israelische Offensive als „mehr Rache als Selbstverteidigung“. Hunderte von Uni-Dozenten wollen israelische Wissenschaftler boykottieren, die Oppositionsführerin fordert die Ausweisung der israelischen Botschafterin.

Seit 1958 stellt die grüne Insel der UN im Nahen Osten Blauhelme zur Verfügung. Derzeit wachen dem Jahrbuch „Military Balance“ zufolge 338 Iren im Auftrag von Unifil über den unruhigen Süden des Libanon. Eine Kompanie von 130 Mann steht mit Undof auf den Golan-Höhen, weitere zwölf Soldaten sind als Untso-Beobachter eingeteilt.

Nur wenige Juden in Irland

Zur militanten Anti-Israel-Stimmung auf der grünen Insel dürfte beitragen, dass die Situation der Palästinenser seit Jahrzehnten mit der früheren Diskriminierung der Katholiken im britischen Nordirland verglichen wird.

Kritiker sehen zudem einen Zusammenhang mit traditionellen antisemitischen Ressentiments der früher streng katholischen Bevölkerung. Der frühere Innenminister Alan Shatter sprach angesichts pro-palästinensischer Demonstrationen vom „dritten Reich auf den Straßen von Dublin“. Irland habe kein Recht dazu, Israel gute Ratschläge zu erteilen, glaubt der 72-Jährige, einer der wenigen prominenten Juden des Landes. Das sehen die meisten Iren ganz anders. Schon die erste Stellungnahme von Staatspräsident Michael Higgins setzte am 9. Oktober die Hamas-Attacken, bei denen auch eine junge Israelin irischer Herkunft ermordet wurde, mit den Luftschlägen der IDF gleich.

Die Website des 82-Jährigen verzeichnet seither mehrere weitere Einlassungen dazu, hingegen aber keinen Besuch bei jüdischen Institutionen. In der Republik Irland bekannten sich im vergangenen Jahr 2193 Menschen zum jüdischen, 81.930 zum muslimischen Glauben. Der Anteil der Juden an der Gesamtbevölkerung betrug 0,057 Prozent. Der deutschstämmige Edgar Morgenroth bezeichnete seine Heimat auf X als „das antisemitischste Land Europas“. Darauf angesprochen räumt der laut Selbstbeschreibung „streitbare“ Ökonomie-Professor ein, den Superlativ könne er „nicht beweisen“.

Unis wollen Verbindungen auf Eis legen

Nach einem Treffen mit den Botschaftern arabischer Staaten forderte die Parteivorsitzende der nationalistische Partei Sinn Féin (SF), Mary Lou McDonald, am Wochenende die Ausweisung der israelischen Botschafterin Dana Erlich. Diese hatte sich öffentlich gegen den Vorwurf des Präsidenten gewehrt, Israel breche das Völkerrecht. Ohnehin sei Irland „nicht neutral in Bezug auf Israel und die Palästinenser“. Seither agitieren auch Linkssozialisten und Labour in der Dáil für die Ausweisung Erlichs. Diese wäre kontraproduktiv, mahnt Außenminister Michéal Martin: Israel würde umgekehrt den irischen Botschafter des Landes verweisen und damit dessen Anstrengungen zunichtemachen, rund 35 Landsleuten die Ausreise aus Gaza zu ermöglichen.

Der offene Brief der Uni-Bediensteten in der „Irish Times“ spricht vom Gaza-Krieg als einer „Kampagne von ethnischer Säuberung und einem Genozid gleichkommender Gewalt“. Diese stehe in einer Reihe mit „Israels 75 Jahre dauernder Kolonisierung und Besetzung palästinensischen Gebiets“. Deshalb müssten alle Verbindungen zu israelischen Bildungsinstitutionen sofort unterbrochen und auf Eis gelegt werden, „bis die Besetzung palästinensischen Territoriums beendet ist“. Wie unklar die Definition dieses Territoriums bleibt, kritisieren Kollegen der Unterzeichnerinnen ebenso wie die gewundene Passage über die Massenmorde vom 7. Oktober: „Das Eindringen bewaffneter Palästinensergruppen“ habe „kriminelle Attacken gegen Zivilisten eingeschlossen“.